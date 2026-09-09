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Com estreia, Cuca define Santos para enfrentar o Atlético-MG pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana

PorRafaela CardosoSantos (SP)
09/09/2026 17:44
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Cuca em derrota do Santos para o Botafogo
Cuca, técnico do Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Santos está pronto para enfrentar o Atlético-MG logo mais, às 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Vila Belmiro. Para este confronto, o técnico Cuca terá novas opções, já que os reforços desta janela, Rodinei, Arthur e Lima estão à disposição.

➡️ Santos encara Atlético-MG e Cruzeiro em semana decisiva para confirmar reação

Com isso, o lateral-direito Rodinei fará sua estreia no Peixe e aparece entre os titulares, colocando Igor Vinícius na reserva. Os outros dois seguem como opção no banco. Já Neymar, Lucas Veríssimo e Barreal são desfalques e nem sequer foram relacionados.

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O treinador manteve a mesma base das últimas partidas. Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, o time vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e busca confirmar a reação na temporada.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Thaciano.

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Retrospecto do Santos contra o Atlético-MG

83 jogos
29V | 21E | 33D
43% de aproveitamento
112 gols marcados (1.4 p/ jogo)
119 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

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rodinei em treino do Santos
Rodinei fará sua estreia nesta noite (Foto: Divulgação)
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