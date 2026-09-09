O Santos está pronto para enfrentar o Atlético-MG logo mais, às 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Vila Belmiro. Para este confronto, o técnico Cuca terá novas opções, já que os reforços desta janela, Rodinei, Arthur e Lima estão à disposição.

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Com isso, o lateral-direito Rodinei fará sua estreia no Peixe e aparece entre os titulares, colocando Igor Vinícius na reserva. Os outros dois seguem como opção no banco. Já Neymar, Lucas Veríssimo e Barreal são desfalques e nem sequer foram relacionados.

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O treinador manteve a mesma base das últimas partidas. Apesar da eliminação na Copa do Brasil para o Palmeiras, o time vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão e busca confirmar a reação na temporada.

Escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Thaciano.

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Retrospecto do Santos contra o Atlético-MG

83 jogos

29V | 21E | 33D

43% de aproveitamento

112 gols marcados (1.4 p/ jogo)

119 gols sofridos (1.4 p/ jogo)

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