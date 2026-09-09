O Santos entra em campo na noite desta quarta-feira (9) para enfrentar o Atlético-MG em partida importante para dar o primeiro passo rumo à semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, e o técnico Cuca terá à disposição seus três reforços desta janela de transferências.

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Anunciados recentemente pelo clube alvinegro, o volante Arthur, o meia Lima e o lateral-direito Rodinei aparecem entre os relacionados para o confronto de ida das quartas de final. Os dois primeiros nomes já estrearam contra o Internacional, no Beira-Rio, no final de semana, pelo Brasileirão. Rodinei, no entanto, pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. No entanto, os três devem começar entre os reservas nesta noite.

Contra o Colorado, Arthur e Lima iniciaram a partida no banco e entraram no decorrer da vitória santista por 3 a 2. O primeiro entrou na vaga de Caballero, enquanto o segundo substituiu Gabriel Bontempo.

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Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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Veja a lista dos inscritos do Santos e a numeração:

Goleiros: Diógenes (1), João Paulo (34), Rodrigo Falcão (67), Gabriel Brazão (77), João Pedro (79) e Arthur do Vale (88).

Laterais: Vinícius Lira (3), Igor Vinícius (18), Rodinei (23), Gabriel Menino (25), Escobar (31), Rafael Gonzaga (38) e Gabriel Follmer (66).

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Zagueiros: Lucas Veríssimo (4), Luan Peres (14), João Ananias (26), João Alencar (42) e Contreras (99).

Meio-campistas: João Schmidt (5), Arthur (6), Gabriel Bontempo (8), Willian Arão (15), Pepê Fermino (20), Christian Oliva (28), Miguelito (30), Rollheiser (32), Lima (45), Gustavo Henrique (48), Vinicius Rocha (58), Nicola Profeta (72), Vinicius Fabri (76), Kauan Pierry (80) e Samuel Pierri (81).

Atacantes: Gabigol (9), Neymar (10), Rony (11), Thaciano (16), Caballero (17), Moisés (21), Álvaro Barreal (22), Davizinho (27), Kaio Ganga (29), Pedro Assis (39), João Victor (41), Mateus Xavier (47), Fernando Pradella (55), Nadson (57) e David Nogueira (59).

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