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Santos terá novos reforços à disposição contra o Atlético-MG pela Sul-Americana

Trio pode jogar o torneio continental nesta noite, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
09/09/2026 10:09
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Cuca, técnico do Santos, durante a partida contra o Corinthians
Cuca, técnico do Santos, durante a partida do Peixe (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O Santos entra em campo na noite desta quarta-feira (9) para enfrentar o Atlético-MG em partida importante para dar o primeiro passo rumo à semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, e o técnico Cuca terá à disposição seus três reforços desta janela de transferências.

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Anunciados recentemente pelo clube alvinegro, o volante Arthur, o meia Lima e o lateral-direito Rodinei aparecem entre os relacionados para o confronto de ida das quartas de final. Os dois primeiros nomes já estrearam contra o Internacional, no Beira-Rio, no final de semana, pelo Brasileirão. Rodinei, no entanto, pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto. No entanto, os três devem começar entre os reservas nesta noite.

Contra o Colorado, Arthur e Lima iniciaram a partida no banco e entraram no decorrer da vitória santista por 3 a 2. O primeiro entrou na vaga de Caballero, enquanto o segundo substituiu Gabriel Bontempo.

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➡️Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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Veja a lista dos inscritos do Santos e a numeração:

Goleiros: Diógenes (1), João Paulo (34), Rodrigo Falcão (67), Gabriel Brazão (77), João Pedro (79) e Arthur do Vale (88).

Laterais: Vinícius Lira (3), Igor Vinícius (18), Rodinei (23), Gabriel Menino (25), Escobar (31), Rafael Gonzaga (38) e Gabriel Follmer (66).

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Zagueiros: Lucas Veríssimo (4), Luan Peres (14), João Ananias (26), João Alencar (42) e Contreras (99).

Meio-campistas: João Schmidt (5), Arthur (6), Gabriel Bontempo (8), Willian Arão (15), Pepê Fermino (20), Christian Oliva (28), Miguelito (30), Rollheiser (32), Lima (45), Gustavo Henrique (48), Vinicius Rocha (58), Nicola Profeta (72), Vinicius Fabri (76), Kauan Pierry (80) e Samuel Pierri (81).

Atacantes: Gabigol (9), Neymar (10), Rony (11), Thaciano (16), Caballero (17), Moisés (21), Álvaro Barreal (22), Davizinho (27), Kaio Ganga (29), Pedro Assis (39), João Victor (41), Mateus Xavier (47), Fernando Pradella (55), Nadson (57) e David Nogueira (59).

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Rodinei do Santos
(Foto: Divulgação/ Santos FC)
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