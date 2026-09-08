Durante a Confut na tarde desta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, o CFO da NR Sports, Altamiro Bezerra, braço direito de Neymar Pai, anunciou que existem espaços no uniforme do Santos para serem preenchidos com publicidades.

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Isso acontece porque a empresa responsável pela gestão de imagem de Neymar viabilizou o pagamento do transfer ban imposto pela Fifa devido à pendência financeira com o Monaco, da França, no dia 27 de agosto. O débito se referia à contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023, no valor de € 2,032 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Com a quitação, o Peixe ficou liberado para registrar novos reforços.

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Agora, em contrapartida, o Alvinegro negociará em conjunto com a empresa propriedades do uniforme que ainda não foram comercializadas, como explicou Altamiro Bezerra. (Veja o vídeo abaixo)

- Nos últimos dias, acabamos adquirindo sete propriedades na camisa do Santos. Vocês viram que o Santos precisava resolver um problema de transfer ban, então a Neymar Sports adquiriu sete espaços publicitários, tanto na camisa, quanto no calção e meião - iniciou Altamiro Bezerra.

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- Esse é o rebranding (reposicionamento de mercado) da marca Pelé que a Neymar Sports também comprou o ano passado (localizado no peito). A gente também está trabalhando no licenciamento de novos produtos. Então, esse espaço com a logo do Pelé está disponível para anúncio. A Neymar Sports adquiriu junto ao Santos, ela antecipou as receitas desses espaços para que ela tenha direito na hora de comercializar - explicou o empresário.

Ainda de acordo com Altamiro Bezerra, além do espaço no peito camisa, há outro disponível na barra frontal e, também, abaixo do número da camisa, nas costas.

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