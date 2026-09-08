O Santos divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-MG, marcado para esta quarta-feira (9), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, na Vila Belmiro. Entre as novidades, Rodinei, que ainda não fez sua estreia com a camisa alvinegra.

Arthur e Lima, que estrearam no Brasileirão, também estão entre os relacionados. Por outro lado, Neymar, Lucas Veríssimo e Álvaro Barreal são desfalques para a partida, que acontecerá às 19h (de Brasília).

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Veja os relacionados do Santos:

Relacionados do Peixão para a partida de ida das quartas de final da CONMEBOL #Sudamericana! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/pZByOCluB3 — Santos FC (@SantosFC) September 8, 2026

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Caballero.

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Reforços podem jogar a Sula

Anunciados recentemente pelo clube, Arthur, Lima e Rodinei aparecem entre os relacionados para o duelo com o Atlético-MG. Os dois primeiros nomes já estrearam contra o Internacional, no Beira-Rio, no final de semana, pelo Brasileirão. Rodinei, no entanto, pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra.

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A tendência é que a definição sobre a utilização dos novos jogadores aconteça apenas momentos antes do confronto.

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