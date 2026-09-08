Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos encaminha contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo

Atacante tem 30 anos e foi liberado pelo Rubro-Negro para acertar com outro clube; saiba detalhes

PorRafaela CardosoLucas Bayer
São Paulo (SP)
08/09/2026 14:53
Favorite o Lance! no Google
Everton Cebolinha assiste ao jogo entre Flamengo e Mirassol do banco de reservas
Everton Cebolinha no banco de reservas do Flamengo (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

O Santos encaminhou, nesta terça-feira (8), a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. O jogador de 30 anos negocia com o Alvinegro por um contrato válido até o final desta temporada, assim como aconteceu com os recém-contratados Arthur e Lima.

➡️ Neymar quer Philippe Coutinho no Santos e faz campanha pela contratação: 'Meu sonho'

A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo Lance!. Ele irá rescindir co o Flamengo, com quem tem contrato até dezembro, para poder assinar com o Peixe. A reportagem também apurou que há uma cláusula em que as partes podem renovar o contrato por mais dois anos.

continua após a publicidade

Cebolinha estava com a delegação rubro-negra em Belém, quando o Flamengo jogou com o Remo, pelo Brasileirão. No entanto, o jogador foi liberado da viagem de Quito, onde o time carioca jogará as quartas de final da Libertadores. Ele, agora, é aguardado no CT Rei Pelé para realizar exames médicos.

O Flamengo acusou motivos particulares para a liberação do jogador, mas o real motivo foi o avanço das negociações. Recentemente, Cebolinha recusou uma proposta do Botafogo, com o discurso de que queria deixar o Rio de Janeiro, podendo, inclusive, deixar o país. No entanto, o projeto do Santos, aliado ao "fator Neymar", podem ter pesado na decisão do jogador de permanecer no Brasil.

continua após a publicidade

➡️Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

O atacante tem 12 jogos no Brasileirão, número limite para poder trocar de equipe ainda nesta temporada e disputar a competição.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022
Cebolinha no título da Libertadores do Flamengo de 2022 (Foto: Divulgação/Flamengo)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Coutinho Vasco

Santos

Neymar quer Philippe Coutinho no Santos e faz campanha pela contratação: 'Meu sonho'

Há 42 minutos
Santos x Atlético-MG

Onde Assistir

Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Há 3 horas
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 5 horas
Ancelotti irritado em jogo do Brasil

Santos

Meia do Santos aparece em pré-lista de Ancelotti para Seleção

Há 18 horas
rodinei em treino do Santos

Santos

Santos tem novidade em reapresentação após vitória

Há 23 horas
Gabigol, do Santos, comemorando gol contra o Internacional

Futebol Nacional

Santos vence Inter com resposta de Gabigol e se distancia do Z4 do Brasileirão

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabigol dentro do gol em Internacional x Santos

Gabigol vira assunto em Internacional x Santos: 'Nunca pode'

Gabigol, do Santos, comemorando gol contra o Internacional

Veja os gols da vitória do Santos sobre o Internacional no Brasileirão

Leandro Damião com a camisa da Seleção corre sorrindo e apontando o dedo indicador para frente

Ex-Flamengo e Seleção, Leandro Damião é anunciado por novo time aos 37 anos

Arthur,na chuva, sorri com camisa de treino do Santos

Com Arthur, Santos divulga relacionados para enfrentar o Inter; Neymar é desfalque

Internacional x Santos

Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal

Cuca, técnico do Santos

Escalação: Entre baixas e retornos, Santos precisa reagir para se distanciar do Z-4

Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradas

Neymar

Neymar tem nova lesão e desfalca o Santos; Barreal e Lucas Veríssimo também estão fora

Neymar, atacante do Santos

Neymar e a sequência de lesões: o que explica os problemas físicos do atacante?

Gerson finaliza contra Everson

Cruzeiro e Santos foram times que menos chutaram ao gol nas quartas da Copa do Brasil

Gabigol, atacante do Santos

Vídeo: Gabigol se desculpa com torcida do Santos após declarações sobre Flamengo e Cruzeiro

Lima é o novo reforço do Santos

Santos anuncia a contratação do meio-campista Lima; veja detalhes