Santos encaminha contratação de Everton Cebolinha, do Flamengo
Atacante tem 30 anos e foi liberado pelo Rubro-Negro para acertar com outro clube; saiba detalhes
O Santos encaminhou, nesta terça-feira (8), a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. O jogador de 30 anos negocia com o Alvinegro por um contrato válido até o final desta temporada, assim como aconteceu com os recém-contratados Arthur e Lima.
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A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Sormani e confirmada pelo Lance!. Ele irá rescindir co o Flamengo, com quem tem contrato até dezembro, para poder assinar com o Peixe. A reportagem também apurou que há uma cláusula em que as partes podem renovar o contrato por mais dois anos.
Cebolinha estava com a delegação rubro-negra em Belém, quando o Flamengo jogou com o Remo, pelo Brasileirão. No entanto, o jogador foi liberado da viagem de Quito, onde o time carioca jogará as quartas de final da Libertadores. Ele, agora, é aguardado no CT Rei Pelé para realizar exames médicos.
O Flamengo acusou motivos particulares para a liberação do jogador, mas o real motivo foi o avanço das negociações. Recentemente, Cebolinha recusou uma proposta do Botafogo, com o discurso de que queria deixar o Rio de Janeiro, podendo, inclusive, deixar o país. No entanto, o projeto do Santos, aliado ao "fator Neymar", podem ter pesado na decisão do jogador de permanecer no Brasil.
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O atacante tem 12 jogos no Brasileirão, número limite para poder trocar de equipe ainda nesta temporada e disputar a competição.
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