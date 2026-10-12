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Cuca quer entender reação de Diógenes após falha em derrota do Santos

Treinador pretende conversar com o goleiro e o preparador da posição para entender a tomada de decisão no gol de empate contra o Galo

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/10/2026 09:51
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Diógenes, goleiro do Santos
Diógenes, goleiro do Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O técnico Cuca pretende conversar com Diógenes e o preparador de goleiros do Santos para entender o que aconteceu no lance do gol de empate do Atlético-MG, na derrota por 2 a 1, no último domingo (11). O treinador evitou responsabilizar o camisa 1 pelo resultado e defendeu uma análise cuidadosa da jogada antes de qualquer conclusão.

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O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o Santos vencia por 1 a 0. Após uma cobrança de escanteio do Atlético-MG, Diógenes fez menção de sair para interceptar a bola, mas não conseguiu alcançá-la. Na sequência, Vitor Hugo marcou de cabeça e empatou a partida.

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Após o jogo, Cuca afirmou que pretende conversar com o goleiro e com o preparador da posição para entender a decisão tomada no lance. O treinador também ressaltou a importância de considerar a percepção do próprio jogador antes de avaliar o erro.

– Nós precisamos tomar cuidado para não achar culpados. Prefiro que questionem meu trabalho do que o do meu jogador. Mas, é claro, que vou conversar com o preparador de goleiros, com o jogador, procurar entender o que ele pensou nessa bola, o motivo de não reagir. A gente, a olho nu, tem uma ideia, mas precisa entender a sensação do jogador. Contra o Flamengo, contra o São Paulo, ele fez grandes defesas. Precisamos ter calma e equilíbrio – disse Cuca.

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Diógenes assumiu a vaga de Brazão

Diógenes ganhou espaço na equipe após Gabriel Brazão passar por uma cirurgia no ombro esquerdo. O goleiro foi titular nos últimos compromissos do Santos, mas voltou a ser questionado após o lance contra o Atlético-MG.

Apesar da falha, Cuca lembrou as boas atuações do jogador contra Flamengo e São Paulo e pediu equilíbrio na avaliação. A conversa com o preparador de goleiros e com o atleta deve ajudar a comissão técnica a entender o que aconteceu na jogada.

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Diógenes, goleiro do Santos
(Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
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