O técnico Cuca já sabe que terá problemas para escalar a equipe do Santos para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (18), no Maracanã, pelo Brasileirão. Isso porque Willian Arão recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, será desfalque no duelo no Rio de Janeiro.

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O zagueiro foi substituído com apenas oito minutos de jogo em razão de um desconforto na coxa direita, dando lugar a Luan Peres. No entanto, acabou advertido no banco de reservas por reclamação no retorno das equipes ao gramado para a etapa complementar contra o Atlético-MG.

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A situação sobre a gravidade do problema de Arão será avaliada pelo departamento médico do Santos, mas, com a suspensão, o jogador terá mais tempo para se recuperar.

Com o resultado, o Peixe permanece na oitava posição na tabela de classificação, com 42 pontos. A derrota na Arena MRV encerrou a invencibilidade de oito jogos da equipe, além da sequência positiva de cinco vitórias seguidas como visitante no Brasileirão.

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(Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)



