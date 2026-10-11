Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cuca perde titular do Santos para duelo contra o Fluminense

Zagueiro iniciou a partida entre os titulares, acabou substituído em poucos minutos de jogo e está suspenso

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/10/2026 19:35
Favorite o Lance! no Google
Cuca em Palmeiras x Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

O técnico Cuca já sabe que terá problemas para escalar a equipe do Santos para enfrentar o Fluminense no próximo domingo (18), no Maracanã, pelo Brasileirão. Isso porque Willian Arão recebeu cartão amarelo e, como estava pendurado, será desfalque no duelo no Rio de Janeiro.

➡️ Rodinei lamenta virada do Santos contra o Atlético-MG no fim: 'Total desatenção nossa'

O zagueiro foi substituído com apenas oito minutos de jogo em razão de um desconforto na coxa direita, dando lugar a Luan Peres. No entanto, acabou advertido no banco de reservas por reclamação no retorno das equipes ao gramado para a etapa complementar contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

A situação sobre a gravidade do problema de Arão será avaliada pelo departamento médico do Santos, mas, com a suspensão, o jogador terá mais tempo para se recuperar.

Com o resultado, o Peixe permanece na oitava posição na tabela de classificação, com 42 pontos. A derrota na Arena MRV encerrou a invencibilidade de oito jogos da equipe, além da sequência positiva de cinco vitórias seguidas como visitante no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Willian Arão
(Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)


Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuca, técnico do Santos

Santos

Cuca desabafa após virada sofrida pelo Santos nos acréscimos: 'O pior dos sabores'

Há 3 minutos
Rodinei, jogador do Santos

Santos

Rodinei lamenta virada do Santos contra o Atlético-MG no fim: 'Total desatenção nossa'

Há 1 hora
Cuca em Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota de virada

Há 1 hora
Thiago Borbas gol pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Futebol Nacional

Com golaço de Thiago Borbas no fim, Atlético vence o Santos de virada na Arena MRV

Há 2 horas
Atlético-MG e Santos empataram em 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gols em Atlético-MG x Santos: Borbas vira a partida com golaço

Há 2 horas
Gabigol em ação durante Atlético-MG e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

Há 3 horas
Mais LANCE!
BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Sem Neymar e com Coutinho no banco, Cuca escala o Santos para enfrentar o Atlético-MG

Coutinho com a equipe do Santos em viagem para Belo Horizonte.

Santos reencontra Atlético-MG, mas agora com sonho de Libertadores e reforços

ARQUIVO NOVO ONDE ASSITIR (43)

Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neymar treinou com elenco neste sábado (10), mas não foi relacionado para enfrentar o Atlético-MG.

Neymar treina, mas não está relacionado para a partida contra o Atlético-MG

Neymar durante a partida contra o Flamengo.

Neymar volta com gols, amplia números na temporada e consolida vice-liderança ofensiva no Santos

Treino do Santos nesta sexta-feira (9) - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Com Cebolinha de volta e Neymar como dúvida, Santos se reapresenta focado no Atlético-MG

Pedro Caixinha, quando treinava o Santos - (Foto: Guilherme Dionozio/Folhapress)

Santos sofre três novos transfer bans da Fifa por dívidas com Caixinha e comissão

Vila Belmiro, estádio do Santos - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Santos quebra marca de quase 11 anos e registra maior público da temporada na Vila Belmiro

Neymar

Neymar não desperdiça pênalti desde volta ao Santos; relembre as cobranças perdidas na carreira

Dublador revela discussão de jogadores com arbitragem em Santos x Flamengo (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Santos x Flamengo: Dublador revela discussão em pênalti marcado

Pedro Caixinha comanda o Santos em jogo contra o Bahia

Transfer ban: Santos pode sofrer novas punições por dívida com ex-técnico

Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

Cuca

Cuca avalia empate com o Flamengo e destaca reação do Santos: 'Fica aquele gostinho de quero mais'