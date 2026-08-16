Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cuca celebra vitória do Santos diante do Vasco: 'Espetáculo'

Peixe venceu o Cruz-Maltino por 3 a 0, no Rio de Janeiro

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 19:50
Favorite o Lance! no Google
Cuca, técnico do Santos
Cuca, técnico do Santos (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Após a vitória do Santos diante do Vasco por 3 a 0 na noite deste domingo (16), em São Januário, o técnico Cuca comentou sobre o espírito competitivo do elenco santista.

Na última semana, membros da torcida organizada do clube tiveram reuniões com o presidente Marcelo Teixeira e também com os jogadores. Um dos pontos abordados foi a falta de vibração do time dentro de campo.

continua após a publicidade

– Deu para notar que nada tira a vontade, nem racha e nem atraso de pagamento que tirasse vontade. Essa junção nos ajudou muito. Há muito tempo não vejo Santos comemorar uma vitória desse jeito: torcida e jogadores – afirmou o treinador.

➡️ Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Cuca também despistou sobre o fato de provavelmente rodar o elenco nas competições mata-mata e priorizar o Brasileirão, pelo risco de queda. O Peixe entra em campo na próxima quinta-feira (20), contra o Macará, do Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

– Não dá para te responder hoje. Vamos reavaliar. Sempre pesa o que vale a pena. A gente tem que pensar bem, independente do time, você pode saber que vamos por alma e espírito e sair classificado de lá porque é muito importante, além do financeiro, é um título – disse.

Porém, Cuca também sabe que uma vitória no torneio continental também seria importante para os cofres do clube já que vale R$ 3,6 milhões.

Esta também foi a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O treinador santista também falou sobre o fato de ser a quinta vitória em 21 jogos fora de casa.

continua após a publicidade

-Primeiro, fico muito feliz em poder fazer um bom jogo, belo jogo, vencer a primeira fora de casa. Campeonato muito difícil, os times tinham os mesmos pontos, jogo decisivo, campo cheio, atmosfera imponente do rival, nossa torcida compareceu em massa e apoiou - disse o técnico.

– Acho que foi um espetáculo bonito, eles começaram melhor o jogo e nós fomos equilibrando aos poucos. Tivemos uma ou duas oportunidades até mais claras do que o Vasco, mas eles tinham um time leve, rápido, não poderíamos ceder o contra-ataque, mas queríamos soltar o time. No segundo tempo, as coisas deram mais certo. O mérito todo é dele - concluiu.

continua após a publicidade
Cuca, técnico do Santos
(16). (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabriel Barbosa comemorando gol em Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Gabigol se declara após vitória contra o Vasco: 'Sou flamenguista'

Há 25 minutos
Arão comemorando segundo gol do Santos na partida pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Santos provoca jogador do Vasco após polêmica com Neymar; veja

Há 1 hora
Gabigol faz sua comemoração característica

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações da vitória do Santos sobre o Vasco

Há 1 hora
Neymar em ação no Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Vasco x Santos: Neymar fica um minuto fora após atendimento a Brazão

Há 1 hora
Léo Jardim em ação durante Vasco e Santos pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Falha de Léo Jardim em Vasco x Santos gera revolta: 'Não é possível'

Há 1 hora
Gabigol comemora gol pelo Santos sobre o Vasco em São Januário

Futebol Nacional

Santos passeia sobre o Vasco, deixa o Z-4 e afunda o rival

Há 1 hora
Mais LANCE!
Gabigol abriu o placar para o Santos contra o Vasco, em São Januário

Veja gols em Vasco x Santos: Gabigol, Arão e Luan Peres marcam

Thiago Mendes e Neymar em ação durante Vasco e Santos

Roger Flores critica atitude de Thiago Mendes com Neymar: 'Não precisa'

Neymar e Thiago Mendes em foto oficial em Vasco x Santos

Vasco x Santos: entenda a rivalidade entre Neymar e Thiago Mendes

Neymar e Thiago Mendes antes de Vasco x Santos

Vasco x Santos: Thiago Mendes deixa Neymar no vácuo, e cena repercute

Neymar será titular do Santos diante do Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos está escalado para enfrentar o Vasco em decisão pelo Z4; Neymar titular?

Neymar chega ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Há 15 anos, Neymar era decisivo em Santos x Vasco; veja vídeo

Neymar chega ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Santos aposta em Neymar para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão

Neymar desembarca com o Santos no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Santos chega ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco; Neymar joga?

onde assistir

Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Elenco do Santos FC antes da partida contra o Macará. Duelo de ida válido pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Lateral-direita vira dilema de Cuca no Santos; novo improviso pode ser solução

Neymar com as mãos na cintura durante jogo do Santos

Preleção de Neymar em jogo do Santos na Sul-Americana viraliza: 'Ele sabe'

Equipe do Santos se reapresentou nesta sexta-feira (14).

Santos se reapresenta visando duelo decisivo contra o Vasco pelo Brasileirão

Gabigol comemora gol pelo Santos

Centésimo gol pelo Santos põe Gabigol em lista histórica do futebol brasileiro