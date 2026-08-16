Cuca celebra vitória do Santos diante do Vasco: 'Espetáculo' Peixe venceu o Cruz-Maltino por 3 a 0, no Rio de Janeiro

Após a vitória do Santos diante do Vasco por 3 a 0 na noite deste domingo (16), em São Januário, o técnico Cuca comentou sobre o espírito competitivo do elenco santista.

Na última semana, membros da torcida organizada do clube tiveram reuniões com o presidente Marcelo Teixeira e também com os jogadores. Um dos pontos abordados foi a falta de vibração do time dentro de campo.

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– Deu para notar que nada tira a vontade, nem racha e nem atraso de pagamento que tirasse vontade. Essa junção nos ajudou muito. Há muito tempo não vejo Santos comemorar uma vitória desse jeito: torcida e jogadores – afirmou o treinador.

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Cuca também despistou sobre o fato de provavelmente rodar o elenco nas competições mata-mata e priorizar o Brasileirão, pelo risco de queda. O Peixe entra em campo na próxima quinta-feira (20), contra o Macará, do Equador, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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– Não dá para te responder hoje. Vamos reavaliar. Sempre pesa o que vale a pena. A gente tem que pensar bem, independente do time, você pode saber que vamos por alma e espírito e sair classificado de lá porque é muito importante, além do financeiro, é um título – disse.

Porém, Cuca também sabe que uma vitória no torneio continental também seria importante para os cofres do clube já que vale R$ 3,6 milhões.

Esta também foi a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O treinador santista também falou sobre o fato de ser a quinta vitória em 21 jogos fora de casa.

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-Primeiro, fico muito feliz em poder fazer um bom jogo, belo jogo, vencer a primeira fora de casa. Campeonato muito difícil, os times tinham os mesmos pontos, jogo decisivo, campo cheio, atmosfera imponente do rival, nossa torcida compareceu em massa e apoiou - disse o técnico.

– Acho que foi um espetáculo bonito, eles começaram melhor o jogo e nós fomos equilibrando aos poucos. Tivemos uma ou duas oportunidades até mais claras do que o Vasco, mas eles tinham um time leve, rápido, não poderíamos ceder o contra-ataque, mas queríamos soltar o time. No segundo tempo, as coisas deram mais certo. O mérito todo é dele - concluiu.

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