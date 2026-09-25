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Neymar vai a campo em transição física, e elenco do Peixe treina no período da Data Fifa

Camisa 10 faz primeiro trabalho no gramado após lesão na coxa; Coutinho treina normalmente e situação de lesionados movimenta o CT Rei Pelé

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
25/09/2026 14:45
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Neymar realiza trabalho em campo em processo de transição física.
Neymar realiza trabalho em campo em processo de transição física - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos treinou, na manhã desta sexta-feira (25), no CT Rei Pelé. A atividade marcou o segundo trabalho técnico comandado pela comissão de Cuca desde a reapresentação do elenco, ocorrida nesta quinta-feira (24), por conta da Data Fifa. Uma presença importante nos gramados foi a de Neymar, que realizou trabalho de transição física, mas não participou da atividade com bola ao lado dos companheiros.

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O camisa 10 do Peixe segue em processo de recuperação de uma lesão tipo 2B no reto anterior da coxa direita, sofrida no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, no dia 2 de setembro. O trabalho desta sexta-feira (25) foi o primeiro do craque em campo desde a lesão, marcando o início de sua transição física. O atleta, no entanto, deve voltar somente contra o Fluminense, no dia 18 de outubro.

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Coutinho ganha ritmo e outros nomes buscam retorno

Philippe Coutinho, última contratação do Peixe nesta janela de transferências, treinou durante a folga dos jogadores por conta da Data Fifa e atuou normalmente nas atividades desta quinta (24) e sexta-feira (25). Há expectativa para que o meio-campista seja relacionado para o jogo contra o São Paulo, na próxima sexta-feira (2). Ele não entra em campo desde fevereiro, quando jogava pelo Vasco.

Outros atletas, como Willian Arão e Barreal, estão perto de se recuperar de lesão, mas ainda não estão treinando com o grupo. O volante trata uma lesão na região do abdômen, enquanto Barreal se recupera de um problema na posterior da coxa esquerda. A expectativa da comissão técnica é que o atacante e o volante sejam relacionados para o clássico contra o Tricolor, na próxima sexta-feira (2).

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Os demais jogadores foram a campo e participaram normalmente do treino sob o comando de Cuca. O único atleta disponível que não esteve presente na atividade foi o meio-campista Rollheiser, liberado por mais alguns dias para resolver problemas pessoais.

Calendário do Peixe durante a Data Fifa

O período de pausa no calendário geral começou na segunda-feira (21) e vai até o dia 6 de outubro. Durante essa janela, o Santos terá apenas um compromisso confirmado: o clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 2, no Morumbis, em jogo atrasado válido pela 21ª rodada do Brasileirão. O duelo está previsto para as 20h (de Brasília).

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