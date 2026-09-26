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Vila Belmiro passa por reforma na arquibancada das organizadas; entenda e veja fotos

Santos avança nas obras da arquibancada Cosmo Damião, que começou nesta quinta-feira (24); revitalização completa tem previsão para 2027

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/09/2026 06:00
Supervisionado porAndré Carbone,
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Estadio Vila Belmiro visto de cima.
Estádio Vila Belmiro visto de cima - (Fotos: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Novas etapas das obras na Vila Belmiro tiveram início nesta quinta-feira (24). Nesta fase, os trabalhos estão concentrados no setor das torcidas organizadas, e a expectativa é que a revitalização total do estádio seja concluída somente na temporada de 2027, no mês de março.

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Na etapa atual, o setor 7/8, destinado às organizadas e denominado arquibancada Cosmo Damião, passa por uma extensão até ficar mais próximo do nível do gramado. Para isso, o clube trabalha no rebaixamento do setor e na ampliação dos degraus de concreto, reduzindo o espaço que separa os torcedores do campo. A expectativa é que estas intervenções específicas fiquem prontas em um prazo de 60 a 90 dias.

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O objetivo da diretoria é aproximar o torcedor do campo de jogo, potencializando o efeito "alçapão" e aumentando a capacidade do estádio. O setor já havia passado por intervenções recentes, com a duplicação dos degraus realizada em julho deste ano.

Obras na arquibancada Cosmo Damião, portão 7/8.
Obras na arquibancada Cosmo Damião, portão 7/8.

"Revitalização" e outras melhorias realizadas

Diante da situação ainda indefinida sobre a parceria com a WTorre, o Santos tem atuado para revitalizar e aumentar a capacidade da Vila Belmiro. A intenção do clube é que, além das reformas atuais, camarotes também sejam construídos acima das arquibancadas, elevando a capacidade total do estádio para 25 mil lugares.

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As intervenções fazem parte de uma sequência de melhorias promovidas pelo Peixe nos últimos meses. Em abril, o clube realizou adequações no setor do Portão 17, voltado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a Copa Sul-Americana.

Em julho, o Santos iniciou uma intervenção estrutural na Vila Belmiro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A reforma na arquibancada Cosmo Damião, teve como objetivo ampliar a capacidade do estádio por meio da readequação dos degraus em dois níveis.

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Em agosto, o quarto andar do estádio, espaço de acesso às cabines de imprensa, tribuna, cadeiras cativas e camarotes, entrou em processo de remodelação. Antes disso, em janeiro, o Santos já havia reinaugurado a sala de imprensa Armando Gomes dentro do pacote de melhorias operacionais.

Em nota interna enviada anteriormente, a diretoria ressaltou que as obras fazem parte de um processo contínuo de modernização. O local segue utilizado para partidas oficiais e eventos, e o clube reforça a necessidade de ajustes constantes para garantir o conforto da torcida e manter a estrutura apta às competições, respeitando as limitações financeiras atuais.

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Obras realizadas em julho na arquibancada Cosmo Damião, com a ampliação dos degraus - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Obras realizadas em julho na arquibancada Cosmo Damião, com a ampliação dos degraus - (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Reformas não vão atrapalhar jogos da sequência da temporada

As obras no estádio não vão impedir a realização dos próximos jogos do Santos na temporada. A meta do clube é avançar com as melhorias sem barrar a presença dos torcedores, inclusive na próxima partida na Vila Belmiro, agendada para o dia 8 de outubro.

Neste período, a arquibancada do setor 7/8 poderá ter algumas áreas pontualmente interditadas, já que os trabalhos no local devem durar cerca de dois meses.

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— Ampliar a capacidade, implementar novas receitas e não paralisar os jogos. Também não permitir que a torcida fique de fora do espetáculo, nesse setor que está sendo ampliado (arquibancada Cosmo Damião, portão 7/8). A ideia é que a gente consiga avançar nas obras e a torcida possa utilizar o espaço da arquibancada nos próximos jogos, seja contra o Flamengo, Bahia (...). Dar celeridade e concluir o processo da reforma, da ampliação da Vila Belimiro, de todo o retrofit, os novos camarotes. Não s[ó a ampliação das arquibancadas, mas permitir que o Santos continue utilizando a Vila Belmiro — Junior Bozzella, assessor especial da presidência do Santos, ao De Olho no Peixe.

Veja fotos de como deve ficar a Vila Belmiro:

Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027.
Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027 - (Foto: Patrimônio/Santos)
Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027.
Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027 - (Foto: Patrimônio/Santos)
Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027.
Fotos de como deve ficar a Vila Belmiro após a finalização do processo de modernização da Vila, em março de 2027 - (Foto: Patrimônio/Santos)

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