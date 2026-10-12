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O que a tabela reserva ao Santos nas últimas oito rodadas do Brasileirão

Peixe terá quatro partidas contra equipes que estão atualmente no G10 e encara Palmeiras e Fluminense na reta final da competição

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
12/10/2026 06:15
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Jogadores do Santos comemoram gol
(Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Santos entra na reta final do Campeonato Brasileiro com oito partidas pela frente e desafios importantes na luta por seus objetivos na competição, sendo o principal deles uma vaga na Libertadores. No entanto, a missão não será fácil, já que metade dos adversários está atualmente no G10, incluindo equipes que disputam as primeiras posições da tabela, como Palmeiras (2°) e Fluminense (3°).

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Além do paulista e do carioca, outros dois jogos restantes serão contra Bahia (5°) e Coritiba (10ª). A sequência reúne adversários em diferentes momentos na tabela e pode ter impacto na campanha santista nesta reta final.

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O primeiro desafio será diante do Fluminense, no próximo domingo (18), no Maracanã. Na sequência, o Peixe recebe o Bahia e, depois, encara o Palmeiras, também na Vila Belmiro.

Os outros compromissos serão contra RB Bragantino, Grêmio, Vitória e Botafogo. Desses, um está em situação complicada na tabela de classificação: o time gaúcho, que aparece na zona de rebaixamento neste momento da competição.

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Veja os jogos do Santos até o fim do Brasileirão:

31ª rodada - contra o Fluminense, dia 18/10, fora de casa;
32ª rodada - contra o Bahia, 24/10, em casa;
33ª rodada - contra o Palmeiras, 28/10, em casa;
34ª rodada - contra o RB Bragantino, 2/11, fora de casa;
35ª rodada - contra o Coritiba, data indefinida, fora de casa;
36ª rodada - contra o Grêmio, data indefinida, em casa;
37ª rodada - contra a Vitória, data indefinida, fora de casa;
38ª rodada - contra o Botafogo, data indefinida, em casa.

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