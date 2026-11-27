Com foco no Vitória e com possível volta de lesionado, Santos treina no CT Rei Pelé
Zagueiro Lucas Veríssimo voltou a trabalhar com bola nesta semana e pode ser relacionado por Cuca para o duelo deste domingo (29), no Barradão
O Santos treinou na manhã desta sexta-feira (27), visando o penúltimo duelo da temporada contra o Vitória, nesta domingo (28), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, Bahia. Para o duelo, o técnico Cuca poderá contar com o reforço de um dos lesionados.
Lucas Veríssimo, zagueiro que vinha sendo titular da posição, sentiu a posterior da coxa direita na partida contra o Fluminense, no dia 18 de outubro. Desde então, o defensor vinha tratando a lesão com o departamento médico do Peixe e, nesta semana, voltou a trabalhar com bola junto ao elenco. Há a possibilidade de o defensor ser relacionado já para o jogo contra o Vitória.
Nesse sentido, o elenco santista realizou a atividade comandada pela comissão técnica, dividida em trabalho físico, atividades com bola e parte tática. O Santos ainda treina na manhã deste sábado (28), antes de embarcar para enfrentar a equipe baiana.
Veja a provável escalação
Diógenes; Rodinei, João Alencar (Lucas Veríssimo), Willian Arão e Luan Peres (Escobar); Gustavo Henrique, Arthur, Bontempo (Coutinho), Neymar; Cebolinha e Gabigol.
Outras possíveis baixas para a partida
O lateral-esquerdo, Vinícius Lira, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março deste ano, também segue em transição física e tem evoluído bem nos trabalhos de campo. De acordo com a apuração da reportagem, há expectativa para o Menino da Vila estar à disposição para o último jogo da temporada, contra o Botafogo, no dia 2 de dezembro.
Outra possível baixa é a do atacante Alváro Barreal. O argentino sentiu a posterior da coxa direita na partida contra o Bragantino, no dia 2 de novembro. De acordo com o apurado pela reportagem, a contusão foi de grau 3 no bíceps femoral, considerada a mais grave para a região muscular. O próprio jogador chegou a anunciar em suas redes sociais que não jogaria mais na temporada. Porém, a recuperação tem evoluído bem, e há uma possibilidade de o atacante retornar para o último jogo da temporada.
Gabriel Brazão, por outro lado, segue em recuperação da cirurgia no ombro esquerdo e tem evoluído bem. Porém, o atleta não voltará a atuar neste ano, devendo estar disponível para iniciar a próxima temporada.
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