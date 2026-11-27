Vitória terá distribuição de mil camisas e espaço VIP em jogo contra o Santos
Patrocinadora do clube também sorteou ingressos para o SuperVIP na partida deste domingo (29), no Barradão
O Vitória terá ações especiais para os torcedores na partida contra o Santos, neste domingo (29), às 16h, no Barradão. Patrocinadora do clube, a plataforma de conteúdo adulto Skokka distribuirá mil camisetas gratuitas no estádio e oferecerá experiências exclusivas em um espaço VIP dentro do gramado.
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A entrega das camisas será realizada em uma estrutura montada no estacionamento do Barradão. Além disso, a marca promoveu o sorteio de 18 ingressos para o SuperVIP e outras 18 camisetas, contemplando torcedores com a oportunidade de acompanhar o confronto em uma área privilegiada.
As iniciativas fazem parte das ações de engajamento promovidas pelo patrocinador ao longo da temporada, com o objetivo de estreitar a relação com a torcida rubro-negra e ampliar as experiências oferecidas nos dias de jogos.
— Estar presente em diferentes momentos da trajetória do Vitória é parte do trabalho que construímos junto ao clube. Buscamos proporcionar experiências que valorizem a paixão dos torcedores e fortaleçam nossa conexão com eles. É uma satisfação acompanhar esse momento importante da história do Rubro-Negro — afirma Ana Ferreira, gerente de marca e comunicação do Skokka.
Ações do Skokka no Barradão
Patrocinador do Vitória desde o início de 2026, o Skokka já realizou outras ativações no estádio ao longo da temporada. Entre elas estão uma barbearia gratuita, que contabilizou mais de 400 cortes de cabelo, e a distribuição de mais de 20 mil camisetas. A empresa também promoveu uma ação no Mirante Rubro-Negro durante a final da Copa do Nordeste.
Vitória alcança marca inédita na Série A
A partida contra o Santos também será marcada por um momento importante para o clube. Com a permanência na elite assegurada, o Vitória disputará quatro edições consecutivas da Série A pela primeira vez desde a implementação dos pontos corridos, em 2003.
Campeão da Série B em 2023, o Rubro-Negro retornou à primeira divisão em 2024 e garantiu participação na edição de 2027. Com isso, superou suas maiores sequências anteriores na era dos pontos corridos, registradas entre 2008 e 2010 e entre 2016 e 2018.
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