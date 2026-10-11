Com golaço de Thiago Borbas no fim, Atlético vence o Santos de virada na Arena MRV
Galo conseguiu o gol da vitória nos minutos finais da partida
O Atlético venceu o Santos de virada por 2 a 1 neste domingo, na Arena MRV, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram na reta final do confronto. Gabigol abriu o placar para o Santos aos 42 minutos do segundo tempo, mas, menos de três minutos depois, Vitor Hugo deixou tudo igual de cabeça. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um golaço de voleio e garantiu a virada do Galo.
Com o resultado, o Atlético chega momentaneamente à 6ª colocação, com 47 pontos. Já o Santos permanece na 8ª posição, com 42 pontos.
Atlético-MG x Santos: como foi o jogo?
Primeiro tempo
A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras para ambos os lados. O Atlético teve mais volume ofensivo, criou mais chances e finalizou mais vezes, mas pecou na precisão dos arremates.
Já o Santos encontrou dificuldades para construir jogadas e, nas poucas vezes em que chegou ao ataque, também não conseguiu ser preciso nas finalizações.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Atlético teve maior volume ofensivo, enquanto o Santos se concentrou na defesa. Os três gols da partida saíram na reta final: aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar após finalização dentro da área. Menos de três minutos depois, o zagueiro Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e deixou tudo igual. Já nos minutos finais, Thiago Borbas marcou um belo gol de voleio, colocou o Galo em vantagem e garantiu a vitória alvinegra.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O lance decisivo da partida foi o golaço de Thiago Borbas. O atacante acertou um belo voleio nos minutos finais e garantiu a vitória de virada do Galo sobre o Santos.
Ficou abaixo 📉
Rollheiser teve uma atuação abaixo e foi um dos destaques negativos da partida. O meia fez um primeiro tempo apagado, com pouca participação ofensiva, e foi substituído no intervalo.
Ficha do jogo ✅
ATLÉTICO-MG X SANTOS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Gabigol (SAN), Vitor Hugo, Borbas (CAM)
🟨 Cartões amarelos: Alan Franco, Igor Gomes, Borbas (CAM), Lucas Veríssimo, Luan Peres (SAN)
🟥 Cartões vermelhos:-
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Léo Duarte, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Castaño e Victor Hugo; Igor Gomes e Borbas
Santos (Técnico: Cuca)
Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão (Luan Peres) e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha e Gabigol
🟨 Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Santos
Rodinei lamenta virada do Santos contra o Atlético-MG no fim: 'Total desatenção nossa'Há 1 minuto
Fora de Campo
Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota de viradaHá 8 minutos
Cruzeiro
Nos últimos cinco jogos, Bragantino precisa de quase três vezes mais chutes que o Cruzeiro para marcarHá 12 minutos
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Flamengo x Fluminense gera revolta: 'Assalto'Há 27 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Flamengo x Fluminense irrita torcedores: 'Não é possível'Há 35 minutos
Futebol Nacional
Veja gol em Grêmio x Internacional: Vitinho abre o placarHá 46 minutos
Mais LANCE!