Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (27) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições nacionais e internacionais. Os destaques ficam para Nottingham Forest x Chelsea, França x Venezuela, Fluminense x Cruzeiro e Vila Nova-GO x Atlético-GO.
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Confira os jogos de hoje e horários (sexta-feira, 27 de novembro de 2026):
Amistosos femininos de seleções
6h – Cyprus x Luxemburgo
16h – Irlanda do Norte x Grécia
17h – França x Venezuela
18h – Peru x República Dominicana
20h – Bolívia x Uruguai
Liga
9h15 – Al Kholood x Al Khaleej
11h20 – Al Quadisiya x Al Fayha
14h30 – Al Ittihad x NEOM
Bundesliga
16h30 – Werder Bremen x Borussia Mönchengladbach
Serie C1
16h30 – Cavese 1919 x Scafatese
16h30 – Foggia x Casertana
Ligue 1
16h45 – Brestois x Paris FC
Serie A TIM
16h45 – Venezia x Bologna
Premier League
17h – Nottingham Forest x Chelsea
Onde assistir: Disney +
La Liga
17h – Levante x Racing Santander
Onde assistir: Disney + e Prime Video
Brasileirão Série A
20h – Fluminense x Cruzeiro
Série B
20h – Vila Nova-GO x Atlético-GO
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