Paulinho diz que precisa 'repensar algumas coisas' para tomar decisão sobre Gabigol
Atacante está emprestado ao Santos até o fim desta temporada
Emprestado ao Santos até 31 de dezembro, Gabigol tem vínculo com o Cruzeiro até o fim de 2028, mas não tem seu futuro definido. Segundo o executivo de futebol do clube, Paulinho, ainda há questões a serem repensadas antes de decidir qual será a postura da Raposa sobre o jogador.
– São muitas coisas envolvidas no tema Gabigol, e todos nós precisamos sentar e resolver o que é melhor. Isso não tem como ser definido agora, vai ser definido após a temporada. Temos que repensar algumas coisas para que seja a melhor decisão. Eu ainda não tive nenhuma conversa com o Gabriel – disse em entrevista à Globo.
Em entrevista recente à ESPN, o agente do atacante, Júnior Pedroso destacou que o jogador está pronto para qualquer desafio que aparecer, mas que a disputa da Libertadores seria um fator desequilibrante.
— A gente está falando de um atleta que, apesar de ter 30 anos de idade, faz uma das suas melhores temporadas na carreira. Ele endossa mais uma vez que está muito bem e está muito pronto para qualquer novo desafio que venha surgir em 2027 — afirmou.
— Para o Gabigol, estar na Libertadores é muito importante. Eu não colocaria isso como ponto-chave, mas colocaria como um ponto de desequilíbrio em uma decisão. Não tenho dúvidas de que o Gabriel vai querer jogar a Libertadores de 2027! – disse.
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