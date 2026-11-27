Em evento beneficente, Neymar reúne Romário, Rivellino, Falcão e Emerson Sheik
Camisa 10 do Peixe realiza partida com craques na próxima sexta-feira (4), na Vila Belmiro; ingressos estão à venda
O atacante Neymar, do Santos, realizará um amistoso beneficente denominado "Neymar Jr. entre Amigos" na próxima sexta-feira (4), na Vila Belmiro. O evento reunirá nomes importantes de diferentes gerações do futebol brasileiro, além de personalidades da televisão e do universo digital, em prol do Instituto Projeto Neymar Jr.
Entre os demais nomes confirmados estão Paulo Nunes, Vagner Love, Hugo Souza, Fábio Santos, Léo Moura, Matheuzinho, Tiago Leifert, Romário e Rivellino, além de outras figuras do futebol e do entretenimento.
Os times serão divididos entre o de Falcão e o de Emerson Sheik, com Neymar atuando pelas duas equipes. A arbitragem será formada por quatro mulheres, entre elas Renata Ruel, ex-árbitra e atual comentarista de futebol. Crianças atendidas pelo Instituto entrarão em campo ao lado dos jogadores.
A iniciativa surgiu a partir do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado em agosto deste ano, em São Paulo. Um dos lotes proporcionava ao arrematador a experiência de disputar uma partida de futebol ao lado de grandes nomes do esporte e celebridades.
— O Instituto é o maior gol da minha vida, porque o que a gente constrói ali vai muito além do futebol. É dar às crianças a chance de descobrir um talento, de aprender e de sonhar com um futuro diferente. Cada conquista delas tem um valor enorme para mim e para a minha família. E ver amigos e grandes nomes do futebol entrando em campo por esse projeto me deixa muito feliz. É uma forma de dividir com eles algo que significa tanto para mim — afirma Neymar Jr.
Ídolos e atletas atuais do Santos estarão na partida
Além de Neymar, o evento vai contar com jogadores do atual elenco do Santos e ídolos históricos do clube. Entre os nomes confirmados estão Elano, Giovanni, Narciso, Paulo Henrique Ganso, Renato, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Vinícius Lira, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e Gabigol, entre outros.
Jogadores que estarão presentes
- Adailton (ex-Santos)
- Alberto (ex-Santos)
- Alessandro (ex-Corinthians)
- Alex (ex-Corinthians)
- Arthur Melo (Santos)
- Carol Gil (São Paulo — futebol feminino)
- Davi Fernandes (Santos)
- Denilson (pentacampeão com a Seleção)
- Djalminha (ex-Flamengo e Palmeiras)
- Domingos (ex-Santos)
- Douglas Viegas, Ninja (influenciador e ex-atleta de basquete)
- Elano (ex-Santos)
- Elias (ex-Corinthians)
- Fábio Santos (ex-Corinthians)
- Falcão (ex-atleta de futsal)
- Felipe Adão (ex-jogador e atleta de futevôlei)
- Ferreirinha (São Paulo)
- Gabigol (Santos)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- Gabriel Menino (Santos)
- Giovanni (ex-Santos)
- Gustavo Caballero (Santos)
- Hugo Souza (Corinthians)
- Jadson (ex-Corinthians)
- João Ananias (Santos)
- João Pedro (Santos)
- Joclecio (amigo de Neymar)
- Jorge Henrique (ex-Corinthians)
- Léo Bastos (ex-Santos)
- Léo Moura (ex-Flamengo)
- Lucas Agrícola (ator que fez Pelé na série "Brasil 70")
- Lucas Moura (São Paulo)
- Madson (ex-Santos)
- Marcelinho Carioca (ex-Corinthians)
- Marcelo Passos de Oliveira (ex-Santos)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Muricy Ramalho (técnico)
- Narciso (ex-Santos)
- Neto (ex-Corinthians)
- Neymar Jr. (Santos)
- Pablo Maia (São Paulo)
- Paulo Henrique Ganso (Fluminense e ex-Santos)
- Paulo Nunes (ex-Palmeiras)
- Pedro Lopes (amigo do Neymar)
- Philippe Coutinho (Santos)
- Rafael Gonzaga (Santos)
- Renatinho (ex-Santos)
- Renato (ex-Santos)
- Rodrigo Falcão (Santos)
- Romário (tetracampeão com a Seleção)
- Roni (ex-Fluminense)
- Rony (Santos)
- Samuel Pierri (Santos)
- Sheik (ex-Corinthians)
- Tiago Leifert (apresentador)
- Vagner Love (ex-Corinthians)
- Vanderlei Luxemburgo (técnico)
- Vinicius Lira (Santos)
- Zé Roberto (ex-Santos e Palmeiras)
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