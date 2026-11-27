O atacante Neymar, do Santos, realizará um amistoso beneficente denominado "Neymar Jr. entre Amigos" na próxima sexta-feira (4), na Vila Belmiro. O evento reunirá nomes importantes de diferentes gerações do futebol brasileiro, além de personalidades da televisão e do universo digital, em prol do Instituto Projeto Neymar Jr.

Entre os demais nomes confirmados estão Paulo Nunes, Vagner Love, Hugo Souza, Fábio Santos, Léo Moura, Matheuzinho, Tiago Leifert, Romário e Rivellino, além de outras figuras do futebol e do entretenimento.

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Os times serão divididos entre o de Falcão e o de Emerson Sheik, com Neymar atuando pelas duas equipes. A arbitragem será formada por quatro mulheres, entre elas Renata Ruel, ex-árbitra e atual comentarista de futebol. Crianças atendidas pelo Instituto entrarão em campo ao lado dos jogadores.

A iniciativa surgiu a partir do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizado em agosto deste ano, em São Paulo. Um dos lotes proporcionava ao arrematador a experiência de disputar uma partida de futebol ao lado de grandes nomes do esporte e celebridades.

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— O Instituto é o maior gol da minha vida, porque o que a gente constrói ali vai muito além do futebol. É dar às crianças a chance de descobrir um talento, de aprender e de sonhar com um futuro diferente. Cada conquista delas tem um valor enorme para mim e para a minha família. E ver amigos e grandes nomes do futebol entrando em campo por esse projeto me deixa muito feliz. É uma forma de dividir com eles algo que significa tanto para mim — afirma Neymar Jr.

Ídolos e atletas atuais do Santos estarão na partida

Além de Neymar, o evento vai contar com jogadores do atual elenco do Santos e ídolos históricos do clube. Entre os nomes confirmados estão Elano, Giovanni, Narciso, Paulo Henrique Ganso, Renato, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha, Vinícius Lira, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e Gabigol, entre outros.

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Jogadores que estarão presentes

Adailton (ex-Santos) Alberto (ex-Santos) Alessandro (ex-Corinthians) Alex (ex-Corinthians) Arthur Melo (Santos) Carol Gil (São Paulo — futebol feminino) Davi Fernandes (Santos) Denilson (pentacampeão com a Seleção) Djalminha (ex-Flamengo e Palmeiras) Domingos (ex-Santos) Douglas Viegas, Ninja (influenciador e ex-atleta de basquete) Elano (ex-Santos) Elias (ex-Corinthians) Fábio Santos (ex-Corinthians) Falcão (ex-atleta de futsal) Felipe Adão (ex-jogador e atleta de futevôlei) Ferreirinha (São Paulo) Gabigol (Santos) Gabriel Bontempo (Santos) Gabriel Menino (Santos) Giovanni (ex-Santos) Gustavo Caballero (Santos) Hugo Souza (Corinthians) Jadson (ex-Corinthians) João Ananias (Santos) João Pedro (Santos) Joclecio (amigo de Neymar) Jorge Henrique (ex-Corinthians) Léo Bastos (ex-Santos) Léo Moura (ex-Flamengo) Lucas Agrícola (ator que fez Pelé na série "Brasil 70") Lucas Moura (São Paulo) Madson (ex-Santos) Marcelinho Carioca (ex-Corinthians) Marcelo Passos de Oliveira (ex-Santos) Matheuzinho (Corinthians) Muricy Ramalho (técnico) Narciso (ex-Santos) Neto (ex-Corinthians) Neymar Jr. (Santos) Pablo Maia (São Paulo) Paulo Henrique Ganso (Fluminense e ex-Santos) Paulo Nunes (ex-Palmeiras) Pedro Lopes (amigo do Neymar) Philippe Coutinho (Santos) Rafael Gonzaga (Santos) Renatinho (ex-Santos) Renato (ex-Santos) Rodrigo Falcão (Santos) Romário (tetracampeão com a Seleção) Roni (ex-Fluminense) Rony (Santos) Samuel Pierri (Santos) Sheik (ex-Corinthians) Tiago Leifert (apresentador) Vagner Love (ex-Corinthians) Vanderlei Luxemburgo (técnico) Vinicius Lira (Santos) Zé Roberto (ex-Santos e Palmeiras)