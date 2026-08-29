Neymar participa de treino e relembra tempos de menino da Vila Atacante aproveita pausa do treino para prestigiar time Sub-15

O atacante Neymar aproveitou uma pausa no treino do Santos deste sábado (29) para prestigiar a vitória por 3 a 1 do time Sub-15 sobre o Marília, pelo Paulistão da categoria. Os "meninos da Vila" jogaram pela manhã no campo ao lado onde acontecia a atividade do time principal.

➡️Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Neymar foi ao alambrado para assistir ao jogo, certamente lembrando a época em que ele próprio era apenas uma promessa entre a garotada do Santos. Ao ser visto, o atacante foi exaltado pelo pequeno público que assistia à partida — em sua maioria, formado por familiares dos jovens jogadores. Depois do jogo, Neymar fez fotos com o time Sub-15.

continua após a publicidade

No meio de semana, o atacante foi poupado na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele também esteve ausente do treino de sexta-feira (28) por apresentar sintomas de uma gripe.

Neymar foi tietado pelos garotos do Sub-15 do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Neste sábado, porém, Neymar demonstrou estar recuperado e participou normalmente da atividade deste sábado. Assim, ele está à disposição do Santos para o clássico com o Corinthians neste domingo (30), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

A provável escalação do Santos para encarar o Corinthians tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Com 26 pontos em 23 jogos, o Santos iniciou a 25ª rodada do Brasileirão Série A na 14ª posição. O time do técnico Cuca não pode perder o clássico, sob risco de encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.