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Neymar participa de treino e relembra tempos de menino da Vila

Atacante aproveita pausa do treino para prestigiar time Sub-15

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 16:18
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Neymar posou para fotos com time Sub-15 do Santos
Neymar posou para fotos com time Sub-15 do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O atacante Neymar aproveitou uma pausa no treino do Santos deste sábado (29) para prestigiar a vitória por 3 a 1 do time Sub-15 sobre o Marília, pelo Paulistão da categoria. Os "meninos da Vila" jogaram pela manhã no campo ao lado onde acontecia a atividade do time principal.

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Neymar foi ao alambrado para assistir ao jogo, certamente lembrando a época em que ele próprio era apenas uma promessa entre a garotada do Santos. Ao ser visto, o atacante foi exaltado pelo pequeno público que assistia à partida — em sua maioria, formado por familiares dos jovens jogadores. Depois do jogo, Neymar fez fotos com o time Sub-15.

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No meio de semana, o atacante foi poupado na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ele também esteve ausente do treino de sexta-feira (28) por apresentar sintomas de uma gripe.

Neymar posou para fotos com time Sub-15 do Santos
Neymar foi tietado pelos garotos do Sub-15 do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Neste sábado, porém, Neymar demonstrou estar recuperado e participou normalmente da atividade deste sábado. Assim, ele está à disposição do Santos para o clássico com o Corinthians neste domingo (30), na Neo Química Arena.

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A provável escalação do Santos para encarar o Corinthians tem Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Com 26 pontos em 23 jogos, o Santos iniciou a 25ª rodada do Brasileirão Série A na 14ª posição. O time do técnico Cuca não pode perder o clássico, sob risco de encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

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