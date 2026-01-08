Santos deve negociar Souza com o Tottenham, da Inglaterra

O Santos deve negociar em breve o lateral-esquerdo Souza com o Tottenham, da Inglaterra. O clube inglês acompanha o jogador há algumas semanas, e o Peixe chegou a recusar uma primeira proposta, mas a tendência é aceitar uma nova investida, que deve girar em torno de R$ 95 milhões.

O atleta é considerado uma das maiores revelações recentes do clube. Ele estreou como profissional no dia 11 de fevereiro de 2024, no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, no Estádio Maião, no interior de São Paulo.

Souza assinou o primeiro contrato profissional em 2022, quando ainda atuava pelo Sub-17, aos 16 anos, com vínculo válido até 31 de maio de 2025. No entanto, em 2024, o acordo foi renovado até 31 de dezembro de 2028, e o Santos manteve 75% dos direitos econômicos do jogador.

O lateral acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17, com destaque para a conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2023. Ele também disputou a Copa do Mundo Sub-17.

Natural de Mauá (SP), Souza chegou ao Peixe aos nove anos de idade para atuar nas equipes de futsal. No início da formação, jogava como ponta-esquerda.

Souza tem contrato com o Santos até o fim de 2028. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Na temporada passada, firmou-se como titular mesmo após sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo, que o afastou dos gramados por quatro meses. Ao todo, disputou 29 partidas, sendo 22 como titular, além de marcar um gol e contribuir com duas assistências.

Para a posição, o Santos conta atualmente com Escobar e com o Menino da Vila Vinícius Lira. O jovem, inclusive, foi relacionado para a Copinha deste ano e atuou como titular em uma partida, mas acabou sendo chamado por Juan Pablo Vojvoda para integrar o elenco profissional na preparação para a estreia no Campeonato Paulista, marcada para este sábado (10), às 16h (de Brasília), contra o Novorizontino, na Vila Belmiro. Souza pode ser ausência na estreia caso a negociação com o clube inglês avance.