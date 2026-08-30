Criança é hostilizada após ganhar camisa de Neymar em Corinthians x Santos; jogador comenta
Situação aconteceu na Neo Química Arena após vitória do Santos sobre o Corinthians no Brasileirão
Após a vitória do Santos sobre o Corinthians na tarde deste domingo (30), por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, o atacante Neymar deu sua camisa a uma criança corintiana que estava no estádio com um cartaz direcionado ao jogador, mas viu o garoto ser hostilizado por torcedores do time mandante que estavam por perto.
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Com isso, o garoto de cerca de 8 anos e sua família tiveram que deixar o estádio pelo gramado e escoltados por seguranças e policiais. (Veja o vídeo abaixo)
Após a partida, o camisa 10 do Peixe falou na saída de campo e contou que presenteou o garoto, explicando a situação que aconteceu na Neo Química Arena.
– Foi um menino que é corintiano, uma criança, independentemente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. A faixa dizia: "sou muito corintiano, mas seu fã". Eu prometi e acabei dando. É um respeito não só pelo torcedor-mirim, pelo corintiano - disse Neymar.
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Como foi o jogo entre Corinthians x Santos
A primeira etapa do clássico alvinegro foi marcada pelo equilíbrio e por chances para os dois lados. Pelo Corinthians, Matheus Bidu, Matheuzinho e Gustavo Henrique tiveram oportunidades, enquanto, pelo Peixe, Gabigol (que marcou, mas em impedimento) e Barreal arriscaram. O gol, porém, saiu em uma cobrança de falta de Neymar para o Santos. O atacante bateu, Hugo Souza resvalou na bola, que acertou a trave e sobrou para o volante Oliva, que havia entrado ao longo da primeira etapa na vaga do machucado Gustavinho, abrir o placar. O primeiro tempo terminou com seis cartões amarelos.
A segunda etapa teve o Corinthians dominante, com mais posse de bola e finalizações, mas pouca objetividade. O técnico Fernando Diniz abriu mão de um homem no meio-campo para colocar Pedro Raul e apostar em bolas alçadas na área. A principal chance ocorreu aos 33 minutos, quando Memphis cobrou escanteio e Raniele tentou de cabeça, mas mandou para fora. O Santos ainda teve uma chance de matar o jogo no final da partida, mas perdeu. Mesmo assim, terminou com os três pontos.
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