Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabigol comemora vitória no clássico e já mira o Palmeiras com 'força da Vila Belmiro'

Atacante destaca postura defensiva do Peixe na Neo Química Arena e prega foco total na decisão pela Copa do Brasil

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/08/2026 20:45
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAndré Carbone,
Favorite o Lance! no Google
Gabigol durante a zona mista após a vitória contra o Corinthians.
Gabigol durante a zona mista após a vitória contra o Corinthians - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

Após a vitória do Santos por 1 a 0, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (30), o Peixe conquistou a segunda vitória consecutiva como visitante. Para além disso, o resultado positivo é importante para a equipe voltar a ganhar confiança para encarar o Palmeiras, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A Neo Química Arena contou com o maior público do ano no estádio, com mais de 47 mil torcedores presentes, e o Alvinegro Praiano soube suportar a pressão. Com duas linhas baixas e menos posse de bola, o Peixe contou também com o craque Neymar, que participou das principais ações ofensivas do Santos e cobrou a falta que gerou o único gol da partida, marcado por Oliva.

continua após a publicidade

Após o jogo, o artilheiro da temporada santista, Gabigol, destacou a postura sem a bola que o Peixe apresentou e disse ser uma vitória importante para dar ânimo à equipe para encarar o Palmeiras. Para o atacante, o foco agora é vencer a partida contra o Verdão utilizando a Vila Belmiro a favor da equipe.

— Cada jogo é um jogo, como eu falei, a gente pode jogar vários jogos dentro de um. Hoje a gente teve que sofrer um pouquinho mais, baixar as linhas, talvez jogar alguns momentos no contra-ataque que não era a nossa proposta, mas conseguimos vencer. Quarta-feira é outro jogo, contra outra equipe, outro modo de jogar. O que a gente tem que fazer, acho que é pensar na gente, tentar o máximo ter a bola, o máximo usar a Vila a nosso favor e conseguir vencer o jogo e no final a gente vê o que acontece — declarou o artilheiro na zona mista após a partida.

continua após a publicidade

Gabigol destaca estilo do Santos e prega 'marcação com a bola'

Apesar da vitória por 1 a 0, o Santos terminou a partida com 38% de posse de bola, contra 62% do Corinthians. Para Gabigol, o dado demonstra que, embora o Alvinegro Praiano goste de propor o jogo, a equipe soube suportar a pressão neste domingo (30), ainda que tenha sofrido um pouco mais sem o controle do ritmo.

— A gente soube sofrer que é uma coisa importante, né? O pessoal fala que eu e o Ney não suportamos a pressão, não pressionamos, então acho que hoje o jogo está respondendo muitas coisas. É, claro que eu acho que a gente precisa ter a bola, né? Eu brinco muito com os caras que a gente é o Barcelona do Brasil assim, né, no aspecto de jogo, de querer ter a bola. A gente tem jogadores que gostam muito de ter a bola, então quando chegam alguns jogadores que gostam desse tipo de jogo, é importante pra gente. Quando a gente não tem a bola, a gente acaba sofrendo mais, então a nossa marcação é com a bola — disse Gabigol.

continua após a publicidade

No segundo tempo, em vantagem no placar e com o rival pressionando, o Santos jogou ainda menos, registrando 34% de posse contra 66% do Timão. No entanto, apesar de o adversário ter arrematado 13 vezes na etapa final, o goleiro Gabriel Brazão pouco trabalhou, já que a equipe da casa acertou o alvo apenas uma vez.

— Então no segundo tempo a gente sofreu um pouquinho mais porque a gente não conseguiu manter a posse de bola, não conseguiu sair jogando lá de trás, e aí a gente sofre um pouquinho mais. Então acho que pela característica histórica do Santos, a gente procura sempre ter a bola, sempre marcar com a bola, e hoje no segundo tempo não foi possível. Mas creio eu que tem vários momentos nos jogos, então quando a gente precisou abaixar as linhas, eu e o Ney descermos lá perto da nossa área, precisamos fazer isso também e hoje foi mais uma atuação dessas e no final o importante foi a vitória — completou Gabigol.

continua após a publicidade
Gabigol chegando para o clássico contra o Corinthians.
Gabigol chegando para o clássico contra o Corinthians - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Cuca durante a vitória contra o Corinthians.

Santos

Cuca destaca poder de reação do elenco do Santos e confirma Arthur: 'vem pra ajudar'

Há 8 minutos
Neymar, atacante do Santos

Santos

Neymar coloca pressão no Palmeiras antes da Copa do Brasil: 'A responsabilidade é deles'

Há 2 horas
Neymar em ação pelo Santos

Santos

Criança é hostilizada após ganhar camisa de Neymar em Corinthians x Santos; jogador comenta

Há 2 horas
Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30).

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Santos

Há 3 horas
Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Fora de Campo

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Há 3 horas
Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30).

Futebol Nacional

Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão

Há 3 horas
Mais LANCE!
Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

Mosaico da torcida do Corinthians

Torcida do Corinthians provoca o Santos antes do clássico: 'Ainda lembro'

Vestiário do Santos pronto para o clássico contra o Corinthians.

Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para clássico contra o Corinthians

Rodinei Olympiacos

Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.

Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja números

Fernando Diniz durante partida pelo Corinthians

Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians

Neymar e Lucas Veríssimo participando do último antes do clássico contra o Corinthians.

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para encarar o Corinthians

Neymar posou para fotos com time Sub-15 do Santos

Neymar participa de treino e relembra tempos de menino da Vila

Emerson Palmieri pelo Olympique de Marseille

Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Arte Corinthians x Santos

Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália

CT Rei Pelé.

Sem Neymar, Santos treina de olho no clássico contra o Corinthians