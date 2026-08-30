Gabigol comemora vitória no clássico e já mira o Palmeiras com 'força da Vila Belmiro' Atacante destaca postura defensiva do Peixe na Neo Química Arena e prega foco total na decisão pela Copa do Brasil

Após a vitória do Santos por 1 a 0, na Neo Química Arena, na noite deste domingo (30), o Peixe conquistou a segunda vitória consecutiva como visitante. Para além disso, o resultado positivo é importante para a equipe voltar a ganhar confiança para encarar o Palmeiras, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2).

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A Neo Química Arena contou com o maior público do ano no estádio, com mais de 47 mil torcedores presentes, e o Alvinegro Praiano soube suportar a pressão. Com duas linhas baixas e menos posse de bola, o Peixe contou também com o craque Neymar, que participou das principais ações ofensivas do Santos e cobrou a falta que gerou o único gol da partida, marcado por Oliva.

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Após o jogo, o artilheiro da temporada santista, Gabigol, destacou a postura sem a bola que o Peixe apresentou e disse ser uma vitória importante para dar ânimo à equipe para encarar o Palmeiras. Para o atacante, o foco agora é vencer a partida contra o Verdão utilizando a Vila Belmiro a favor da equipe.

— Cada jogo é um jogo, como eu falei, a gente pode jogar vários jogos dentro de um. Hoje a gente teve que sofrer um pouquinho mais, baixar as linhas, talvez jogar alguns momentos no contra-ataque que não era a nossa proposta, mas conseguimos vencer. Quarta-feira é outro jogo, contra outra equipe, outro modo de jogar. O que a gente tem que fazer, acho que é pensar na gente, tentar o máximo ter a bola, o máximo usar a Vila a nosso favor e conseguir vencer o jogo e no final a gente vê o que acontece — declarou o artilheiro na zona mista após a partida.

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Gabigol destaca estilo do Santos e prega 'marcação com a bola'

Apesar da vitória por 1 a 0, o Santos terminou a partida com 38% de posse de bola, contra 62% do Corinthians. Para Gabigol, o dado demonstra que, embora o Alvinegro Praiano goste de propor o jogo, a equipe soube suportar a pressão neste domingo (30), ainda que tenha sofrido um pouco mais sem o controle do ritmo.

— A gente soube sofrer que é uma coisa importante, né? O pessoal fala que eu e o Ney não suportamos a pressão, não pressionamos, então acho que hoje o jogo está respondendo muitas coisas. É, claro que eu acho que a gente precisa ter a bola, né? Eu brinco muito com os caras que a gente é o Barcelona do Brasil assim, né, no aspecto de jogo, de querer ter a bola. A gente tem jogadores que gostam muito de ter a bola, então quando chegam alguns jogadores que gostam desse tipo de jogo, é importante pra gente. Quando a gente não tem a bola, a gente acaba sofrendo mais, então a nossa marcação é com a bola — disse Gabigol.

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No segundo tempo, em vantagem no placar e com o rival pressionando, o Santos jogou ainda menos, registrando 34% de posse contra 66% do Timão. No entanto, apesar de o adversário ter arrematado 13 vezes na etapa final, o goleiro Gabriel Brazão pouco trabalhou, já que a equipe da casa acertou o alvo apenas uma vez.

— Então no segundo tempo a gente sofreu um pouquinho mais porque a gente não conseguiu manter a posse de bola, não conseguiu sair jogando lá de trás, e aí a gente sofre um pouquinho mais. Então acho que pela característica histórica do Santos, a gente procura sempre ter a bola, sempre marcar com a bola, e hoje no segundo tempo não foi possível. Mas creio eu que tem vários momentos nos jogos, então quando a gente precisou abaixar as linhas, eu e o Ney descermos lá perto da nossa área, precisamos fazer isso também e hoje foi mais uma atuação dessas e no final o importante foi a vitória — completou Gabigol.

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Gabigol chegando para o clássico contra o Corinthians - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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