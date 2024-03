Palpite: Manchester City x Arsenal – Premier League – 31/3/2024

(Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O Arsenal visita o Manchester City em uma partida que pode decidir qual equipe assume o topo da tabela. O juiz apita o início neste domingo (31) às 12h30 (de Brasília) no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Manchester City x Arsenal

O Manchester City tem uma incrível sequência invicta de 22 jogos, onde venceu a maioria e empatou poucas vezes. O Arsenal não perde há quatro partidas, ganhando todas. A diferença entre as equipes é de apenas 1 ponto e será um duelo direto pela primeira posição.

Neste cenário, podemos aguardar uma disputa acirrada em Manchester, com ótimas oportunidades vindo dos dois lados do campo. E o palpite que recomendamos é no mercado de “Total de Gols – Mais de 2,5”. Acreditamos que o jogo tenha ao menos três gols, observando os últimos, a probabilidade de acontecer é alta.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o Manchester City

O Manchester City carimbou sua ida às quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Copenhague por 3 a 1 no jogo de volta. Na ida, tinha obtido o sucesso com o placar de 3 a 1 também.

Posteriormente, The Sky Blues enfrentaram o Liverpool no estádio de Anfield e o resultado final foi empate por 1 a 1. Este foi um dos melhores confrontos da 28ª rodada da Premier League e era uma disputa direta pelo topo da tabela.

Por último, The Citizens entraram em campo no Etihad Stadium, para jogar contra o Newcastle nas quartas de final da Copa da Inglaterra. A equipe de Guardiola teve domínio total do embate e não deu brechas aos Magpies.

Quando o relógio do árbitro chegou aos 13 minutos, Bernardo Silva chutou de direita e contou com desvio para abrir o placar. De novo com ajuda do oponente desviando, o camisa 20 finalizou de esquerda de fora da área para ampliar.

Atualmente, o Manchester City ocupa a terceira posição da classificação geral da Premier League com 63 pontos obtidos, diferença de apenas um para o líder e atual rival. Até então, conquistou 19 vitórias, teve seis empates e sofreu três derrotas.

Como chega o Arsenal

O Arsenal está no topo da tabela do Campeonato Inglês com 64 pontos, conquistados por meio de 20 vitórias e quatro empates. Além disso, The Gunners sofreram quatro derrotas nas 28 rodadas que disputou.

A equipe de Mikel Arteta avançou para as quartas de final da Champions League ao passar pelo Porto. Na ida, em Portugal, os ingleses perderam com o placar simples de 1 a 0. Já na volta, conseguiram vencer com o mesmo resultado.

Leandro Trossard fez o gol do sucesso dos londrinos aos 41 minutos. Nas penalidades, o time inglês converteu quatro cobranças, enquanto os Dragões apenas duas, terminando assim em 4 a 2.

No último jogo pela Premier League, o Arsenal recebeu o Brentford no Emirates Stadium e conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1. Como esperado, os Gunners tiveram controle total da partida e foram superiores na criação de oportunidades.

Declan Rice foi quem abriu o placar, aos 19 minutos, cabeceando no canto após assistência de Ben White. Nos acréscimos do primeiro tempo, Yoane Wissa empatou para The Bees. No final do jogo, Kai Havertz deixou seu gol e garantiu o sucesso do time da casa.