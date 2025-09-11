Galvão chama a atenção de Neto em Corinthians x Athletico, e cena viraliza; veja

A classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, foi marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem, nesta quarta-feira (10). Com gols de Gui Negão e Garro, o Timão venceu por 2 a 0 e confirmou o favoritismo diante de sua torcida, na Neo Química Arena.

Nos bastidores da transmissão do confronto, pela Amazon Prime, Galvão Bueno e Neto protagonizaram uma cena inusitada. Enquanto narrava o gol do meia argentino Rodrigo Garro, o comunicador interrompeu a comemoração do ídolo corintiano, que acabou gritando na cabine de transmissão. A cena acabou viralizando nas redes sociais e divertiu os internautas. Confira.

A partida, no entanto, foi marcada por polêmicas envolvendo a arbitragem de David Lacerda. Na primeira etapa, o árbitro anulou um gol da equipe paranaense após consultar o VAR. Já na etapa final, o juiz não expulsou o atacante Vitinho após pisar na panturrilha do adversário, além de demorar cinco minutos para consultar o árbitro de vídeo e assinalar um pênalti para o Athletico-PR no final da partida. Os lances revoltaram Galvão Bueno durante a transmissão.

Com a vitória, o Timão confirmou a classificação às semifinais da Copa do Brasil pelo quarto ano consecutivo. Agora, a equipe aguarda o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

Comentarista ironiza arbitragem em Corinthians x Athletico

Texto: Lucas Boustani

O Athletico-PR teve um gol anulado de forma polêmica no confronto contra o Corinthians, desta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A marcação revoltou o jornalista João Paulo Cappellanes, da Band, torcedor declarado do Furacão, que também reclamou de um possível pênalti.

Nas redes sociais, o comunicador realizou uma publicação com críticas acintosas a arbitragem. Cappellanes não poupou palavras para expressar a frustração com a marcação do lance. Na manifestação, ele atacou o VAR e a própria CBF.

- Foi falta no Maycon, mas não foi pênalti no Viveros hahaha. Na moral, pode acabar o jogo que tá feio o que estão fazendo! - diz a primeira publicação do jornalista.

- Tinham que ter vergonha de comemorar essa classificação! Parabéns, arbitragem lixo! Parabéns, VAR lixo! Parabéns, CBF, a vergonha do futebol! Torneio manchado! - diz uma segunda postagem.

Em campo, o árbitro David Lacerda não viu nenhuma irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a arbitragem marcou uma falta do camisa 9 do Athletico-PR no início da jogada.