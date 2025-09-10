PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Fluminense x Bahia

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, dos canais Globo, apontou um erro capital da arbitragem durante o confronto entre Fluminense e Bahia. As duas equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

A polêmica se deu por conta da ausência de um cartão vermelho para a equipe do Bahia. O lance aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Iago pisou no calcanhar de Thiago Silva.

Em campo, o árbitro Matheus Delgado Candançan aplicou apenas um cartão amarelo. Na cabine do VAR, os auxiliares não recomendaram uma revisão do lance. Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o narrador Everaldo Marques revelou que PC Oliveira não concordou com a arbitragem.

- Para o nosso especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, se ele estivesse no VAR, teria chamado o árbitro para rever o lance. Ele afirmou que foi entrada para cartão vermelho. Então, para nosso instrutor, ficou barato o cartão amarelo - disse Everaldo Marques.