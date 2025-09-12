menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

SP Open: com Bia Haddad, confira a programação desta sexta-feira (12)

Torneio acontece em um complexo montado no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste de SP

Bia Haddad e Ana Candiotto foram superadas na estreia
imagem cameraBia Haddad e Ana Candiotto no SP Open (Foto: Fotojump/SP Open)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
08:47
  • Matéria
  • Mais Notícias

A partida da brasileira Bia Haddad Maia, pelas quartas de final do SP Open, é jogo mais aguardado do dia na cidade de São Paulo. Mas, além deste, há diversos outros jogões nesta sexta-feira (12). Confira a programação.

continua após a publicidade
Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)
Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Programação do SP Open nesta sexta-feira (12) 🎾

Quadra Central Maria Esther Bueno

A partir das 13h00
Janice Tjen (INA) x [3] Alexandra Eala (PHI)
[6] Francesca Jones (GBR) x [2] Solana Sierra (ARG)
[1] Beatriz Haddad Maia (BRA) x [5] Renata Zarazua (MEX)

➡️ Bia Haddad Maia nas quartas do SP Open: veja horário e onde assistir

Após descanso
[1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) x Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)
[3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA) x [2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

continua após a publicidade

Quadra 1
A partir das 16h30
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) vs [8] Panna Udvardy (HUN)

Resultados Simples
[5] Renata Zarazua (MEX) d. Berfu Cengiz (TUR) - 6/4 6/4
[8] Panna Udvardy (HUN) d. [WC] Ana Candiotto (BRA) - 6/3 6/3
[1] Beatriz Haddad Maia (BRA) d. Laura Pigossi (BRA) - 6/1 6/4

Duplas
Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA) d. [4] Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP) - 6/1 6/0
[2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED) d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Lian Tran (NED) - 6/0 6/1
[1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) d. Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX) - 6/2 6/2

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias