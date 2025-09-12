SP Open: com Bia Haddad, confira a programação desta sexta-feira (12)
Torneio acontece em um complexo montado no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste de SP
- Matéria
- Mais Notícias
A partida da brasileira Bia Haddad Maia, pelas quartas de final do SP Open, é jogo mais aguardado do dia na cidade de São Paulo. Mas, além deste, há diversos outros jogões nesta sexta-feira (12). Confira a programação.
Davis: João Fonseca tenta quebrar escrita contra Tsitsipas; entenda
Mais Esportes
Com Bia Haddad e Luisa Stefani, veja os resultados do dia do SP Open
Mais Esportes
Laura Pigossi avalia reação contra Bia Haddad: ‘podia ganhar o jogo’
Mais Esportes
Programação do SP Open nesta sexta-feira (12) 🎾
Quadra Central Maria Esther Bueno
A partir das 13h00
Janice Tjen (INA) x [3] Alexandra Eala (PHI)
[6] Francesca Jones (GBR) x [2] Solana Sierra (ARG)
[1] Beatriz Haddad Maia (BRA) x [5] Renata Zarazua (MEX)
➡️ Bia Haddad Maia nas quartas do SP Open: veja horário e onde assistir
Após descanso
[1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) x Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)
[3] Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA) x [2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)
Quadra 1
A partir das 16h30
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) vs [8] Panna Udvardy (HUN)
Resultados Simples
[5] Renata Zarazua (MEX) d. Berfu Cengiz (TUR) - 6/4 6/4
[8] Panna Udvardy (HUN) d. [WC] Ana Candiotto (BRA) - 6/3 6/3
[1] Beatriz Haddad Maia (BRA) d. Laura Pigossi (BRA) - 6/1 6/4
Duplas
Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA) d. [4] Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP) - 6/1 6/0
[2] Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED) d. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (FRA) / Lian Tran (NED) - 6/0 6/1
[1] Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA) d. Solana Sierra (ARG) / Renata Zarazua (MEX) - 6/2 6/2
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias