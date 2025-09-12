Davis: João Fonseca tenta quebrar escrita contra Tsitsipas; entenda

Neste final de semana, João Fonseca (42º do mundo) fará dois confrontos inéditos, pela Copa Davis, em Atenas, na Grécia. Um deles é contra o principal tenista adversário, Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 27º, de 27 anos. A ordem dos jogos será conhecida nesta sexta-feira (12).



Embora não vença, neste ano, duas partidas desde abril, no ATP 500 de Barcelona, o número 1 da Grécia tem ótimo retrospecto na Davis nas simples. Até hoje, são 12 vitórias em 13 partidas pelo principal torneio entre países do mundo do tênis.



A única derrota de Tsitsipas, nas simples, pela Davis, foi para o eslovaco Alex Molcan, no dia 17 de setembro de 2023: 7/6, 4/6 e 6/3, em Atenas. Mas, àquela altura, o confronto já estava definido, por 3 a 0, para os donos da casa.



Nesta quinta, o número 1 da Grécia falou sobre João Fonseca:



- Tem se destacado bastante, cresceu muito no ranking, é um garoto que aprendeu muito jogando contra bons jogadores nos últimos meses. Ele tem muito futuro no tênis, mas isso não nos impede como time. Acredito que temos espaço como equipe para trabalharmos juntos, encontrarmos soluções para superarmos tanto a experiência do Marcelo Melo (nas duplas) e também a juventude de João Fonseca, que ainda tem muita energia. Ele joga um estilo de tênis muito livre, me lembra um pouco de mim mesmo quando entrei no circuito. Ele tem algumas características que reconheço e posso entender o mindset de um jogador mais novo.



Neste final de semana, além do número 1 do Brasil, o principal tenista da Grécia também enfrentará Thiago Wild (146º). Já o segundo jogador grego é Stefanos Sakellaridis, apenas o 286º do mundo, de 20 anos. O caçula entre os anfitriões jogou uma vez contra o paranaense e perdeu: 6/3, 6/7 e 7/6, no Challenger de Modena, em julho.



Retrospecto de João Fonseca na Davis

Na Copa Davis, o número 1 do Brasil soma duas vitórias (ambas em 2024) em quatro partidas. Ano passado, João Fonseca estreou na competição perdendo para o italiano Matteo Berrettini, fora de casa, por 6/1 e 7/6. E, também como visitante, derrotou o holandês Botic Van De Zandschulp (6/4 e 7/6) e o belga Raphael Collignon (6/3, 6/7 e 6/3).

