Vôlei: O que os números do Brasil mostram antes do Mundial?

A Seleção Brasileira masculina de vôlei realizou uma série de amistosos e participou de um torneio na Polônia entre os meses de agosto e setembro, tudo em preparação para o Mundial, que começa nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. Porém, a equipe, que estreia no próximo domingo, às 10h (de Brasília), contra a China, teve um desempenho abaixo do esperado e não conseguiu bons resultados.

No Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, disputado entre os dias 29 e 31 de agosto, na Polônia, a Seleção foi derrotada pelo time da casa por 3 sets a 0, e pela Sérvia por 3 a 2, nos dois primeiros jogos. No último confronto, venceu a Argentina por 3 a 1. Apesar dos resultados, o líbero Maique e o ponteiro Arthur Bento foram eleitos os melhores em suas posições no campeonato polonês.

Além do torneio, a equipe liderada por Bernardinho disputou um último amistoso contra a França, e foi superada por 3 sets a 1 (23/25, 25/22, 21/25 e 22/25), em um confronto com um quinteto misto. A mescla de jogadores ajudou na integração dos atletas e deu mais tempo de quadra para aqueles que não têm a oportunidade de entrar em jogos difíceis.

Estatísticas da Seleção Brasileira

Ao levar em consideração as estatísticas da Liga das Nações 2025, o maior pontuador do Brasil é o oposto Alan, que terminou a competição em nono lugar no ranking de maiores pontuadores, com 157 pontos, além de ter ficado no Top 10 dos sacadores da VNL. No setor de centrais, o destaque é Flávio, em oitavo lugar entre os maiores bloqueadores, com 27 pontos neste fundamento.

O levantador Fernando Cachopa foi o principal nome da equipe de Bernardinho, sendo o melhor em sua posição no campeonato. O levantador sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda no dia 13 de agosto e não participou do Torneio nem dos amistosos, para estar 100% à disposição para o Mundial. Além de ter sido destaque no campeonato polonês, o líbero Maique também foi o melhor defensor da VNL e é uma das armas no fundo de quadra do Brasil.

Portanto, apesar de se qualificar entre as melhores seleções, os jogadores ainda precisam fazer ajustes para enfrentar as grandes favoritas.