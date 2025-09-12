menu hamburguer
Vôlei: O que os números do Brasil mostram antes do Mundial?

A equipe estreia no domingo (14), contra a China

O Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
imagem cameraO Brasil venceu a Turquia por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 12/09/2025
06:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira masculina de vôlei realizou uma série de amistosos e participou de um torneio na Polônia entre os meses de agosto e setembro, tudo em preparação para o Mundial, que começa nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. Porém, a equipe, que estreia no próximo domingo, às 10h (de Brasília), contra a China, teve um desempenho abaixo do esperado e não conseguiu bons resultados.

No Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, disputado entre os dias 29 e 31 de agosto, na Polônia, a Seleção foi derrotada pelo time da casa por 3 sets a 0, e pela Sérvia por 3 a 2, nos dois primeiros jogos. No último confronto, venceu a Argentina por 3 a 1. Apesar dos resultados, o líbero Maique e o ponteiro Arthur Bento foram eleitos os melhores em suas posições no campeonato polonês.

Além do torneio, a equipe liderada por Bernardinho disputou um último amistoso contra a França, e foi superada por 3 sets a 1 (23/25, 25/22, 21/25 e 22/25), em um confronto com um quinteto misto. A mescla de jogadores ajudou na integração dos atletas e deu mais tempo de quadra para aqueles que não têm a oportunidade de entrar em jogos difíceis.

Bernardinho no comando da Seleção brasileira de vôlei masculina (Foto: Divulgação: CBV)

Estatísticas da Seleção Brasileira

Ao levar em consideração as estatísticas da Liga das Nações 2025, o maior pontuador do Brasil é o oposto Alan, que terminou a competição em nono lugar no ranking de maiores pontuadores, com 157 pontos, além de ter ficado no Top 10 dos sacadores da VNL. No setor de centrais, o destaque é Flávio, em oitavo lugar entre os maiores bloqueadores, com 27 pontos neste fundamento.

O levantador Fernando Cachopa foi o principal nome da equipe de Bernardinho, sendo o melhor em sua posição no campeonato. O levantador sofreu uma pequena lesão na coxa esquerda no dia 13 de agosto e não participou do Torneio nem dos amistosos, para estar 100% à disposição para o Mundial. Além de ter sido destaque no campeonato polonês, o líbero Maique também foi o melhor defensor da VNL e é uma das armas no fundo de quadra do Brasil.

Portanto, apesar de se qualificar entre as melhores seleções, os jogadores ainda precisam fazer ajustes para enfrentar as grandes favoritas.

