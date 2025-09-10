Galvão Bueno se revolta durante Corinthians x Athletico-PR: ‘Absurdo’
Narrador transmistiu a partida pela Amazon Prime
- Mais Notícias
A vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR por 2 a 0, desta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa do Brasil, foi marcada por interferências do VAR. O cenário incomodou o narrador Galvão Bueno.
Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, o locutor se revoltou com a demora e a alta interferência do recurso de vídeo. O lance que levou Galvão Bueno ao limite aconteceu durante o segundo tempo, diante de um pênalti marcado à favor do Athletico-PR.
O cronômetro marcava 22 minutos da etapa complementar. Na ocasião, o lateral Matheusinho, do Corinthians, bloqueou um cruzamento de Léo Derick com a mão. O lance gerou a dúvida, se a infração do jogador do Corinthians aconteceu dentro ou fora da área.
Ao todo, a arbitragem demorou cinco minutos para definir a marcação do lance. A demora revoltou o narrador Galvão Bueno. Em campo, o goleiro Hugou Souza defendeu a penalidade, que foi cobrada por Benavídez. Veja a reação abaixo:
- Ele vai marcar pênalti. Os dois pés estão fora da área, mas a mão está na linha. Ficou claro nesta imagem. O que não entendo é porque ele demora tanto. O VAR tem que dizer, se foi fora ou dentro da área. Meu Deus do Céu. Já ficou evidente. Claro. Coisa insuportável, que é o VAR no futebol brasileiro. Não se pode ficar uma eternidade para decidir esse lance. É um absurdo.
Como foi a classificação do Corinthians?
O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.
O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo, e quase pagou por isso. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.
O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.
A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.
Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.
Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.
