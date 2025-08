Caribé não vai à final dos 50m livre e encerra Mundial de Singapura

Destaque brasileiro da natação no Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, Guilherme Caribé parou na semifinal dos 50m livre e se despediu da competição nesta sexta-feira (31). O baiano de 22 anos não conseguiu repetir o desempenho das eliminatórias e nadou para 21s78, terminando com a décima colocação, insuficiente para avançar à final.

A prova dos 50m livre é uma das melhores para Guilherme Caribé, que alcançou o quarto melhor tempo do mundo na temporada, ao registrar 21s46 no Troféu Maria Lenk. O brasileiro, porém, não repetiu sua melhor marca em Singapura: nas eliminatórias, ele fez tempo de 21s67, avançando à semi com o sétimo lugar na classificação geral.

Na semifinal, Caribé ficou a um centésimo de segundo da classificação, já que o israelense Meiron Amir Cheruti e o sul-coreano Yuchan Ji, oitavo e nono colocados, anotaram 21s77, decidindo o último finalista em bateria de desempate. O nadador de Israel levou a melhor e garantiu a última vaga.

Duas finais

Guilherme Caribé chegou a duas finais no Mundial de Singapura. Na última segunda-feira (28), o brasileiro foi à decisão dos 50m borboleta, prova que não é sua especialidade, e fez tempo de 22s92, terminando com o oitavo lugar.

O melhor resultado veio na última quinta-feira (31), na disputa de medalha dos 100m livre, prova que é um dos principais pontos fortes do atleta. Caribé nadou bem e, com ritmo forte no início da prova, fez tempo de 47s35, terminando com o quarto lugar.

Guilherme Caribé foi o melhor brasileiro em Singapura (Foto: Satiro Sodré/ CBDA)

Outros brasileiros na disputa

O dia da natação no Mundial de Singapura teve outros brasileiros na piscina. Victor Alcará parou nas eliminatórias dos 50m livre, enquanto Beatriz Bezerra fez sua estreia nos 50m borboleta e também não passou de fase. Gabi Roncatto, que já havia competido nos 1500m livre e 400m livre, encerrou sua participação nas eliminatórias dos 800m livre.

Mais dois brasileiros ainda competem na noite desta sexta-feira (1) pelo Mundial de Singapura. A partir das 23h (horário de Brasília), Lorrane Ferreira disputa os 50m livre, enquanto Guilherme Basseto faz a prova dos 50m costas.