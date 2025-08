Bernardinho define relacionados para Brasil x Polônia na VNL masculina

A Seleção masculina está definida para o confronto com a Polônia, válido pela semifinal da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina, que acontece neste sábado (2), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo, na China. O técnico Bernardinho definiu os 14 relacionados para a partida, incluindo o retorno do central Judson, que desfalcou a equipe nas quartas de final, com um problema nas costas.

O Brasil confirmou o retorno à semifinal da Liga das Nações de Vôlei após vencer o jogo contra a China, nas quartas de final, na última quarta-feira (30). Apesar do favoritismo, a Seleção teve dificuldades na partida, mas confirmou a classificação com vitória de virada por 3 sets a 1. A equipe não alcançava esta etapa da VNL desde 2021, edição em que conquistou o título.

Do outro lado, a Polônia avançou à semifinal após vencer o Japão por 3 sets a 0, na última quinta-feira (31). A equipe, campeã em 2023, chegou à fase final da VNL 2025 com a quinta melhor campanha na fase preliminar, após oito vitórias em 12 jogos.

Itália x Eslovênia na outra semifinal

Vice-líder na fase preliminar, a Itália bateu a seleção de Cuba, na última quarta-feira (30), por 3 sets a 1, e garantiu a classificação para a semifinal. A equipe agora enfrenta a Eslovênia, que venceu a França na quinta-feira (31), pelo mesmo placar. O duelo entre as seleções antecede o jogo do Brasil na semifinal, e está programado para a madrugada deste sábado (2).

Judson retorna após desfalcar a equipe nas quartas (Foto: Volleyball World)

Veja os relacionados para Brasil x Polônia

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lukas Bergmann e Lucarelli

Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

O oposto Chizoba e o ponteiro Maicon poderão ser utilizados na próxima partida da Liga das Nações masculina, em caso de classificação.

Tudo sobre Brasil x Polônia

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X POLÔNIA

SEMIFINAL - VNL MASCULINA

📆 Data e horário: sábado, 2 de agosto de 2025, às 8h (de Brasília)

📍 Local: Beilun Gymnasium, em Ningbo, na China

📺 Onde assistir: Sportv 2 e VTBV

