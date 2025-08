Calderano e Takahashi nas quartas do Star Contender de Foz; acompanhe

Hugo Calderano e Bruna Takahashi entram em ação na manhã desta sexta-feira (1), em busca de mais um passo no torneio de duplas mistas do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. A parceria enfrenta o sul-coreano Junsung Oh e a japonesa Miyu Nagasaki, a partir das 10h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV e CazéTV. Calderano e Takahashi empatam o jogo por 2 a 2. ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️Irmãs Takahashi perdem nas oitavas do WTT Star Contender Foz do Iguaçu

A dupla brasileira chegou ao torneio em casa após conquistar o título do WTT Contender em Buenos Aires, na última semana. Com o novo troféu, a parceria ganhou duas posições no ranking e chegou ao 12º lugar nas duplas mistas.

Estreia no individual

Ainda nesta sexta-feira (1), Hugo Calderano faz sua estreia na chave individual do WTT Star Contender de Foz do Iguaçu. Terceiro melhor do mundo, Calderano encara o alemão Wim Verdonschot às 19h55 (horário de Brasília). Bruna também volta a jogar pela chave de simples, para enfrentar Huang Yu-Jie, da Taipé Chinesa.

continua após a publicidade

Acompanhe o jogo

1º set

No início da parcial, os brasileiros tiveram bastante dificuldade com o serviço da parceria asiática, impedindo que Calderano fosse para o ataque, e abrindo vantagem no placar. Os anfitriões se reencontraram no jogo, especialmente com boa variação de Bruna Takahashi no saque e nos contra-ataques, buscando o empate. Mesmo assim, Junsung Oh e a japonesa Miyu Nagasaki venceram o primeiro set por 11/7.

2º set

O cenário do jogo se inverteu completamente na volta para o segundo set, com início avassalador da dupla brasileira. Com excelente saque, a parceria complicou a devolução dos adversários e abriu 6 a 0. A dupla asiática buscou uma reação, diminuindo a desvantagem no placar, mas, com bom entrosamento dos brasileiros, Calderano conseguiu mais liberdade para atacar e a parceria não teve dificuldades para fechar a vitória no set por 11/5.

continua após a publicidade

3º set

Assim como no início do jogo, Hugo e Bruna tiveram dificuldades na recepção no terceiro set e a dupla asiática ia controlando a vantagem no placar, chegando a quatro pontos de frente. Com boa passagem no saque de Takahashi, a parceria brasileira conseguiu se recuperar e buscar o empate aos nove pontos, porém, Oh e Nagasaki tiveram maior eficiência ofensiva e fecharam o set em 11/9.

4º set

Parcial mais equilibrada do jogo até então, o quarto set começou com a dupla brasileira mostrando dificuldades no ataque, especialmente na finalização de Hugo Calderano. A dupla asiática chegou a abrir 5 a 2 no placar, fazendo Takahashi e Calderano pedirem tempo. Após a conversa da dupla com o treinador Paco, a parceria voltou mais focada e buscou a virada.

Oh e Nagasaki também pararam o jogo e o duelo ficou mais acirrado, com as equipes chegando empatadas aos 10 pontos. Calderano e Takahashi cresceram na reta final, sustentando bem as trocas de bola, e venceram o set por 13/11, levando a partida para o quinto set.

Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT de Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação / WTT)

FICHA TÉCNICA

WTT STAR CONTENDER FOZ DO IGUAÇU

CALDERANO / TAKAHASHI x JUNSUNG / NAGASAKI

👥 Partida: Bruna Takahashi e Hugo Calderano x Junsung Oh e Miyu Nagasaki;

🏓 Fase: quartas de final;

🏟️ Local: Rafain Convention Center, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil;

📆 Data e horário: sexta-feira, 1º de agosto, às 10h (de Brasília)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube) ➡️Clique para assistir no Sportv