Palpite: Heidenheim x Bayern de Munique – Campeonato Alemão – 6/4/2024

(Photo by LUKAS BARTH / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Depois de um novo tropeço na rodada anterior, o Bayern de Munique segue cada vez mais distante de uma possível chance de título, tendo que vencer o Heidenheim neste confronto para continuar sonhando com essa possibilidade. O jogo começa às 10h30 (de Brasília) de sábado (6). E as equipes se encontram na Voith-Arena, em Heidenheim. Assista no SporTV.

Palpite Heidenheim x Bayern de Munique

Apesar da derrota na rodada anterior, o Bayern de Munique vinha de uma excelente sequência de resultados consecutivos. Enquanto isso, o Heidenheim atravessa um péssimo momento na Bundesliga e não vence há seis rodadas.

Diante da enorme diferença técnica entre as equipes, é inegável o favoritismo dos Bávaros. Precisando da vitória para continuar sonhando com o título, o elenco visitante deve pressionar pela maior parte do tempo e levar os três pontos. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Bayern de Munique”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Bayern de Munique

​- 1.36 na bet365

- 1.36 na Betano

- 1.40 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Apostas na palma da mão: veja melhores apps para suas bets

Heidenheim e seu desempenho atual

O Heidenheim atravessa um de seus piores momentos na atual temporada da Bundesliga. São seis rodadas consecutivas sem saber o que é vencer na competição, sendo que conquistou uma única vitória nas últimas onze partidas.

Com grande dificuldade em não ter sua rede vazada na atual edição do Campeonato Alemão, não há dúvidas que o principal problema da equipe se encontra no sistema defensivo.

Em seu confronto mais recente, encarou o Stuttgart e chegou a virar o marcador após estar perdendo por 2 a 0, onde vencia por 3 a 2 há cinco minutos do fim; porém, no último minuto dos acréscimos, levou o gol de empate por 3 a 3.

Bayern de Munique e sua última performance

O Bayern de Munique deve ter sua hegemonia no Campeonato Alemão encerrada nesta edição do torneio. O atual onze vezes campeão consecutivo, vê o Bayer Leverkusen realizando uma campanha quase perfeita na competição, onde ainda não perdeu uma rodada sequer.

Ao contrário dos Bávaros, que com 13 pontos a menos que o líder, já foram derrotados cinco vezes. Mesmo assim, o melhor ataque entre os demais competidores da Bundesliga segue sendo do Bayern, que balançou as redes de seus adversários por 78 vezes.

Na rodada mais recente disputada pelo elenco comandado por Thomas Tuchel, a equipe recebeu seu arquirrival, Borussia Dortmund, e foi absolutamente surpreendida na partida. No confronto, apesar de ter 61% da posse de bola, foi superado por 2 a 0 e segue cada vez mais distante de uma possibilidade de título.