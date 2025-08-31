Algoz de João Fonseca se despede nas oitavas do US Open; vídeo
Tomas Machac é facilmente dominado pelo americano Fritz
Chegou ao fim, neste domingo (31), a campanha de Tomas Machac, de 24 anos e 22º do mundo, no US Open. Depois de eliminar, na segunda rodada, o brasileiro João Fonseca, o tcheco não resistiu ao anfitrião, número 4 do mundo e atual vice-campeão, Taylor Fritz, que venceu por 6/4, 6/3 e 6/3, em duelo válido pelas oitavas de final.
Na terceira rodada, logo após eliminar o número 1 do Brasil, Machac superou o qualifier francês Ugo Blanchet.
Fritz enfrenta Djokovic
Fritz, por sua vez, terá pela frente o tetracampeão Novak Djokovic, nas quartas de final. Neste domingo, o sérvio derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, por 6/3, 6/3 e 6/2.
Será o 11º jogo entre o americano e o sérvio. Djokovic venceu todos os 10 jogos até hoje contra Fritz. O mais recente foi na semifinal do Masters 1000 de Xangai, ano passado.
João Fonseca manda recado após derrota
Na derrota para Machac, João Fonseca desperdiçou todos os quatro breaks que teve nos três sets. Depois, analisou o revés:
- Acho até tava melhor que ele no primeiro set, mas no tie-break ele foi frio e impôs um ritmo maior, e nos outros dois ele fechou as portas. Jogo que tem muito aprendizado, jogar contra um top 20 é diferente, então com certeza vou levar essa experiência para os próximos jogos - reconheceu o carioca.
João Fonseca, de 19 anos, buscava igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca havia parado na segunda rodada.
O próximo torneio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira será a Copa Davis, dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, na Grécia.
