O fim de semana de Lewis Hamilton no GP da Holanda realmente não foi dos melhores para o piloto da Ferrari. Depois de sequer conseguir terminar a corrida em Zandvoort, o heptacampeão mundial acabou sendo punido com dois pontos na superlicença e cinco posições no grid de largada do GP da Itália. Segundo a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o piloto infligiu a bandeira amarela antes mesmo da largada.

Quando os pilotos ainda nem tinham partido para as 72 voltas na pista holandesa, a direção de prova da FIA informou que o #44 estava sob investigação. Hamilton teria desrespeitado o regime de bandeira amarela dupla no setor final que precede a entrada do pit-lane, para garantir a segurança de todos no grid e na área dos boxes.

Segundo a nota, o britânico deveria ter reduzido a velocidade significativamente enquanto passava pelo setor com as bandeiras, o que não aconteceu. Com isso, uma investigação foi aberta contra o heptacampeão.

A decisão da entidade foi acertada apenas ao fim da corrida devido à necessidade de uma maior análise sobre o ocorrido. Após checagem nos sistemas da FIA e da própria Ferrari, Hamilton deveria ter sofrido uma penalidade ainda mais. O piloto teve a punição reduzida por consideração da F1, que entendeu que houve uma tentativa de diminuir a velocidade.

Charles Leclerc, George Russell e Lewis Hamilton em disputa no GP da Holanda pela F1 2025

Confira comunicado na íntegra da F1

"Os comissários ouviram o piloto do carro #44 (Lewis Hamilton), o representante da equipe, e analisaram os dados do sistema de posicionamento, vídeos, cronometragem, telemetria, rádio da equipe e imagens da câmera onboard. Devido à natureza do circuito, o diretor de prova havia informado a todos os participantes que a última curva antes da entrada dos boxes teria bandeiras amarelas duplas sendo agitadas. Isso foi feito para garantir a segurança de todos no grid e na área dos boxes

Os regulamentos exigem que qualquer piloto passando por um setor com bandeiras amarelas duplas ‘reduza significativamente a velocidade’. Analisamos a telemetria disponível no sistema da FIA e também solicitamos que a equipe nos fornecesse seus próprios dados de telemetria. Todo esse processo levou tempo, e por isso a decisão foi adiada. Além disso, o artigo 44.1 exige que todos os pilotos que completarem mais de uma volta de preparação entrem no pit-lane em ‘velocidade bastante reduzida'.

Os dados mostraram que o piloto entrou no setor de bandeiras amarelas duplas aproximadamente 20 km/h mais lento do que sua velocidade no mesmo ponto durante as sessões de treinos, reduziu a aplicação do acelerador entre 10% e 20%, aliviou o pé e freou 70 metros antes ao entrar no pit-lane. Não consideramos que uma redução de 20 km/h em um setor com bandeiras amarelas duplas constitua uma redução de velocidade ‘significativa’. Também não consideramos que a velocidade com que o piloto entrou na via de boxes estivesse ‘bastante’ reduzida.

As diretrizes de punição para esse tipo de infração normalmente preveem uma sanção de dez posições no grid para a próxima corrida. No entanto, considerando que o piloto fez uma tentativa de reduzir sua velocidade e frear mais cedo, levamos isso em conta como circunstâncias atenuantes e impusemos uma punição de cinco posições no grid."

A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de setembro no GP da Itália, em Monza, 16ª etapa da temporada 2025.