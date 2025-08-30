Aniversariante do dia, Gabigol compartilha postagem do Flamengo nas redes sociais
Gabigol comemora 29 anos neste sábado (30); Cruzeiro entra em campo diante do São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
Contratado pelo Cruzeiro no início desta temporada, o atacante Gabriel Barbosa recebeu uma homenagem do Flamengo nas redes sociais.
Neste sábado (30), ele completa 29 anos, e o Rubro-Negro publicou um post exaltando os feitos do jogador pelo clube. Gabriel compartilhou a publicação e comentou: “Uma vez Flamengo, sempre Flamengo”.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou 13 títulos, sendo decisivo em 16 finais. Deixou o clube carioca em dezembro do ano passado, após seis temporadas.
No adeus, exaltou seus feitos pelo clube e disse que se tornou "imortal".
-É difícil achar uma palavra só, mas acho que a partir desse momento me torno imortal. Daqui a 30, 40, 50 anos, quando falarem do Flamengo, vão ter que falar meu nome, e quando falarem meu nome, vão ter que falar do Flamengo - ressaltou após o duelo contra o Vitória.
Ao todo, disputou 308 jogos pelo Flamengo, marcou 161 gols e distribuiu 43 assistências. Em seu currículo, constam duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais.
Formado nas categorias de base do Santos, Gabriel também passou pelo Benfica, de Portugal, e pela Inter de Milão, da Itália.
Confira o texto do post:
Há 29 anos, nasceu o Predestinado. Em 2019, ele veio pra proteger a Nação e conquistar a América, o Brasil. Foi supercampeão. 13 taças para ser mais exato, marcando 16 vezes (!!!) em finais.
Um Imortal Rubro-Negro desde o dia 23 de novembro de 2019. Salve, Gabriel, feliz aniversário!
Agenda do Cruzeiro:
30.08 - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro - Cruzeiro x São Paulo - 21h - Mineirão
11.09 - volta das quartas de final da Copa do Brasil - Cruzeiro x Atlético-MG - 19h30 - Mineirão
15.09 - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro - Bahia x Cruzeiro - 20h - Arena Fonte Nova
21.09 - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro - Cruzeiro x Red Bull Bragantino - 20h30 - Mineirão
➡️ Gabigol prepara casamento e festa de aniversário com Matuê e Teto no Guarujá
- Matéria
- Mais Notícias