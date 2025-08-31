Clube da Arábia Saudita tenta contratação de Gerson, ex-Flamengo

Gerson, ex-Flamengo, pode mudar de casa pela segunda vez nesta janela de transferências. O meia é o principal alvo do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para os últimos dias do mercado internacional, e pode receber uma proposta nas próximas horas. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

Os sauditas abriram conversas para a contratação do central, mas a situação é difícil. Gerson deixou o Rubro-Negro após o Mundial de Clubes e se juntou ao Zenit, da Rússia, por um valor estimado em 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na cotação atual).

O esforço feito pelos europeus para contratarem o "Coringa" e a fama de serem difíceis de lidar em questão de negociações podem complicar o interesse do Al-Ittihad. Os próximos dias, portanto, serão cruciais para que o interesse dos Tigres se concretize.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👋 Gerson deixou o Flamengo neste mercado de transferências

O contrato de Gerson com o Zenit tem duração de cinco temporadas, expirando ao final do primeiro semestre de 2030. O acordo foi traçado algumas semanas após a renovação do atleta com o Flamengo, que levou à redução de sua multa rescisória justamente para o valor desembolsado pelos russos, com saída condicionada ao pagamento feito à vista.

continua após a publicidade

Gerson, ex-Flamengo, foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, no começo da janela (Foto: Reprodução/X)

Em sua segunda passagem pelo Fla, o meia participou de 144 jogos, marcou 12 gols e distribuiu 24 assistências. Além disso, esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e dois Campeonatos Cariocas. Na primeira passagem, entre 2019 e 2021, Gerson foi fundamental nas conquistas da Libertadores e de dois Brasileiros.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.