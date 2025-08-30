Flamengo aproveita brecha e contrata joia do Vasco
Rubro-Negro acerta com atleta após rival o liberar para o Juventude
O volante Kaio Jr. é o novo reforço da base do Flamengo. Contratado junto ao Juventude, de Caxias do Sul, o jogador chega ao clube carioca após fazer parte do elenco gaúcho que alcançou as quartas de final do Campeonato Brasileiro, sendo eliminado pelo Palmeiras, campeão da competição. O atleta assinou contrato por três temporadas.
Natural de Curitiba, Kaio Jr. iniciou sua trajetória no futebol em um projeto social na comunidade conhecida como favela do Papelão. O desempenho chamou atenção e abriu caminho para o Athletico-PR, onde permaneceu por cinco anos. Aos 15, transferiu-se para o Vasco, clube em que permaneceu até o início deste ano. Pouco depois, acertou com o Juventude, já aos 18 anos.
Durante o período no Vasco, o volante chegou a ser observado pelas comissões de base do Flamengo. A rivalidade entre os clubes, no entanto, impediu qualquer avanço naquela época. A mudança de cenário começou após sua saída da equipe cruzmaltina, quando ficou fora das listas de jogos e foi liberado pela diretoria para deixar o clube.
No Juventude, Kaio Jr. encontrou dificuldades de adaptação ao estilo de jogo proposto pelo treinador e acabou sem muitas oportunidades. Esse contexto reacendeu o interesse do Flamengo, que avançou nas negociações por meio do gerente de futebol de base Alfredo Almeida. O contato com o empresário André Marins foi decisivo para a concretização do acordo, selado na última quinta-feira.
O jogador chega com o aval do técnico Filipe Luís, que acompanhava o jogador nas categorias de base. No sub-17, o atual comandante do profissional do Flamengo, enfrentou Kaio Jr. em diversas oportunidades. Ainda não há previsão de estreia do atleta pelo clube rubro-negro.
