Brasil faz campanha ruim no torneio pré Mundial de vôlei masculino

A Seleção Brasileira de vôlei masculino disputou o Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, entre os dias 29 e 31 de agosto, na Polônia, como preparação para o Mundial, que acontece entre 12 e 28 de setembro. Apesar de terminar a competição em segundo lugar, abaixo da Argentina, o elenco ainda precisa se encaixar para disputar o Mundial cara a cara com as melhores seleções.

O torneio é uma homenagem a Hubert Wagner, um dos nomes mais lendários do vôlei polonês. Como jogador, ele foi medalhista olímpico de bronze em 1968. Como técnico, levou a seleção da Polônia ao seu único título mundial, em 1974, além de conquistar o ouro olímpico em Montreal 1976. Sua figura icônica é celebrada anualmente com a competição que leva seu nome, reunindo algumas das melhores equipes do mundo.

A Seleção foi derrotada pela Polônia, por 3 sets a 0, e pela Sérvia, por 3 sets a 1, nos dois primeiros jogos da competição, e venceu os último contra as argentinas, por 3 a 1.

O líbero Maique e o ponteiro Arthur Bento foram eleitos os melhores em suas posições. O levantador Matías Sánchez, o central Joaquim Gallego e o ponteiro Pablo Kukartsev também foram destaques pela Argentina, assim como o oposto polonês Bartosz Kurek.

Brasil x Alemanha, pela Liga das Nações de vôlei masculino (foto: volleyballworld)

Resultados do Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner

Sexta-feira, 29 de agosto

Polônia 3 x 0 Brasil (25/21, 25/22 e 25/21) Sérvia 3 x 1 Argentina (25/23, 23/25, 25/19 e 25/20)

Sábado, 30 de agosto

Polônia 3 x 1 Argentina (25/19, 25/21, 23/25 e 25/22) Sérvia 3 x 2 Brasil (25/19, 20/25, 25/21, 23/25 e 15/12)

Domingo, 31 de agosto

Polônia 3 x 1 Sérvia (25/20, 25/21, 21/25 e 25/23) Brasil 3 x 1 Argentina (25/22, 21/25, 25/20 e 25/19)

Convocados do Brasil