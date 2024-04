Palpite: Ceará x Fortaleza – Campeonato Cearense – 6/4/2024

(Foto: Daniel Galber/UAI Foto/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Depois de ficarem no empate sem gols na primeira partida da decisão, quem vencer o confronto pela margem mínima se sagrará o grande campeão do Campeonato Cearense 2024. Um novo empate forçará a disputa por pênaltis. O jogo começa às 16h40 (de Brasília) de sábado (6). E as equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista na TV Verdes Mares.

Palpite Ceará x Fortaleza

O Ceará segue realizando performances sólidas e consistentes na atual temporada em todos os torneios que disputa, chegando mais uma vez à decisão do estadual cearense. Enquanto isso, o Fortaleza busca o hexacampeonato consecutivo, o que seria um feito histórico na competição.

Porém, o momento que o Alvinegro atravessa é superior. Tendo o apoio da torcida para levantar o título desta edição e acabar com a hegemonia de seu arquirrival na competição, deve sair com a vitória no tempo regulamentar. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Ceará”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Ceará

Ceará e seu desempenho atual

O Ceará terá sua melhor chance de erguer o troféu nos últimos anos no estadual. Agora, decidirá com o apoio da torcida, o título desta edição para encerrar a sequência vitoriosa de seu arquirrival no torneio, que é pentacampeão consecutivo.

No jogo de ida, como era de se imaginar, o confronto foi bastante truncado e equilibrado na Arena Castelão. Apesar do 0 a 0, as duas equipes tiveram chances de abrir o placar.

O Alvinegro atravessa uma excelente sequência de resultados consecutivos, onde somando suas performances na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, carrega uma invencibilidade de seis partidas seguidas.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza não quer perder a chance de se tornar o primeiro hexacampeão consecutivo da história do estadual cearense. Depois de vencer cinco vezes seguidas o troféu, sendo quatro delas em cima do Ceará, pode finalmente perder a “coroa” nesta edição.

No jogo de ida, a partida foi marcada por nove cartões amarelos e uma igualdade sem gols na Arena Castelão. Porém, o Tricolor Cearense vinha de uma sequência de três derrotas consecutivas na Copa do Nordeste, sendo a pior do elenco até o momento na atual temporada.

Recentemente, foi até o Paraguai encarar o Trinidense na rodada de abertura da Copa Sul-Americana. Com gols marcados por Thiago Galhardo e Yago Pikachu, venceu por 2 a 0 e encerrou o jejum de quatro partidas sem terminar em vantagem no marcador.