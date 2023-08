Atuando no Beira-Rio, enfrentou o Fortaleza pela 21ª rodada e perdeu com o placar simples de 1 a 0. O gol do sucesso do Leão do Pici saiu aos 13 minutos, onde Thiago Galhardo bateu uma penalidade com precisão. A partir disso, só deu o Colorado no ataque, mas nada de balançar as redes.