Veja a provável escalação do Palmeiras contra o Mirassol Time paulista defende a liderança em compromisso pela 25ª rodada

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado (29), na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar o Mirassol neste domingo (30), às 18h30, no Estádio Campos Maia, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade começou com uma ativação muscular no Centro de Excelência. Na sequência, os jogadores foram ao campo e participaram de trabalhos táticos, divididos em dois times, com foco em situações específicas trabalhadas pela comissão técnica de Abel Ferreira.

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Antes do encerramento do treinamento, o elenco ainda participou de um recreativo. A atividade marcou o fim da preparação para o duelo fora de casa. Para o confronto, a tendência é que Abel Ferreira mantenha os principais jogadores à disposição e não poupe os titulares.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira tem desfalques certos. O lateral Jefté passou por cirurgia no joelho direito e só deve retornar aos gramados em 2027. Paulinho, por sua vez, sofreu uma lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita, enquanto o atacante Ramón Sosa tem uma lesão na coxa esquerda. Todos estão fora do confronto.

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Já Piquerez, que sofreu um edema na coxa direita, e Jhon Arias, diagnosticado com uma lesão leve na coxa direita, são dúvidas para o confronto.

Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.

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Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Mirassol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Campanha de Mirassol x Palmeiras

O Mirassol faz uma campanha de 24 pontos em 23 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe soma seis vitórias, seis empates e 11 derrotas, com 28 gols marcados e 36 sofridos. O aproveitamento é de 34,8%, e o time ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

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O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 51 pontos em 24 jogos. São 15 vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de 44 gols marcados e 20 sofridos. Com aproveitamento de 70,8%, o Verdão tem seis pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado.

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Histórico do confronto

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram 19 vezes na história, considerando todas as competições. O retrospecto é favorável ao Verdão, que soma 11 vitórias, contra quatro triunfos do Leão e quatro empates.

No estádio do Palmeiras, foram 11 confrontos, com seis vitórias do time da casa, três empates e dois triunfos do Mirassol. Já no campo do Leão, as equipes disputaram oito partidas, com cinco vitórias palmeirenses, dois triunfos dos donos da casa e um empate.

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