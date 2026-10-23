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Palmeiras revive provocação do vento para cutucar Flamengo; entenda

Final da Libertadores de 2021 deu início à piada

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 10:36
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Jogadores do Flamengo consolam companheiro caído após eliminação na Libertadores
Jogadores do Flamengo lamentam eliminação na Libertadores (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

O Palmeiras usou as redes sociais para provocar o Flamengo após a eliminação para o Estudiantes na semifinal da Libertadores. A publicação faz referência à final de 2021, quando os clubes disputaram o título no Estádio Centenário, em Montevidéu, mesmo palco da decisão desta temporada. Na ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 1 e ficou com o troféu.

O clube paulista publicou, logo após o término da partida no Maracanã: "Previsão do tempo para quem vai à final. Que os bons ventos soprem novamente a nosso favor em Montevidéu. Bora pra final."

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➡️ Flamengo: Veja os pênaltis perdidos por Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique

O vento virou um símbolo da rivalidade entre os clubes. O elemento surgiu após a final da Libertadores de 2021, quando os torcedores do Palmeiras criticaram a atuação da torcida do Flamengo. Em resposta, os rubro-negros alegaram que o vento no estádio uruguaio atrapalhou o canto dos torcedores do presentes na final.

No Brasileirão de 2022, a principal organizada do Palmeiras até exibiu um mosaico em provocação direta ao rival, utilizando novamente o vento como símbolo. O personagem da torcida organizada aprecia soprando na imagem do bandeirão.

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➡️ Torcedores do Palmeiras reagem à eliminação do Flamengo: 'Cheirinho'

A grande decisão da Libertadores será disputada no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, entre os argentinos e o Palmeiras, que eliminou o Fluminense na última quarta, também nos pênaltis.

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