Torcedores do Palmeiras reagem à eliminação do Flamengo: 'Cheirinho'
Time foi derrotado nos pênaltis
O Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), e o resultado gerou reação entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. O Rubro-Negro empatou por 0 a 0 no Maracanã e acabou derrotado por 3 a 2 na disputa de pênaltis.
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Muslera, goleiro uruguaio da equipe argentina, defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.
Veja alguns comentários:
Como foi Flamengo x Estudiantes?
Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.
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Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.
Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.
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