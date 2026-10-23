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Torcedores do Palmeiras reagem à eliminação do Flamengo: 'Cheirinho'

Time foi derrotado nos pênaltis

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 07:40
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Jogador do Flamengo, camisa preta e vermelha com o número 10, em campo durante a partida, torcedores ao fundo.
Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes na semifinal da Libertadores nesta quinta-feira (22), e o resultado gerou reação entre torcedores do Palmeiras nas redes sociais. O Rubro-Negro empatou por 0 a 0 no Maracanã e acabou derrotado por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

➡️Atuação de Pedro em Flamengo x Estudiantes viraliza: 'Se recusa'

Muslera, goleiro uruguaio da equipe argentina, defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Veja alguns comentários:

Carrascal Arrascaeta cabisbaixo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Flamengo perdeu nos pênaltis no Maracanã (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

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➡️Gol perdido em Flamengo x Estudiantes irrita torcedores: 'Não pode'

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

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