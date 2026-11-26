A torcida do Palmeiras já movimenta Montevidéu às vésperas da decisão contra o Estudiantes. Um dos principais pontos turísticos da capital uruguaia, o Mercado del Puerto ficou lotado de torcedores alviverdes, que aproveitaram o encontro para manifestar apoio à equipe e provocar o rival Corinthians.

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Em diversos momentos, os palmeirenses entoaram cantos como "Arerê, Corinthians vai jogar a Série B". Também houve manifestações de apoio ao elenco, que volta a disputar uma final continental após a derrota para o Flamengo na decisão da temporada passada.

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Torcedores de diferentes regiões do Brasil e do exterior marcaram presença no Mercado del Puerto. Muitos ainda não tinham ingressos e mantinham a esperança de conseguir uma entrada de última hora, seja por meio de uma oportunidade de última hora ou da compra com cambistas, principalmente no dia da partida.

Pelo lado do Estudiantes, alguns torcedores circulavam pelas imediações do estádio, mas ainda sem grande concentração. Muitos devem se deslocar a Montevidéu apenas no dia da partida, em razão da curta distância entre a Argentina e a capital uruguaia.

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Uma das opções é fazer a travessia de ferry entre Buenos Aires e Montevidéu, com duração aproximada de 2h30. Há também alternativas que combinam barco e ônibus, em trajetos de cerca de cinco horas. Para efeito de comparação, a viagem de São Paulo à capital uruguaia leva mais de 30 horas por via terrestre.

Final entre Palmeiras e Estudiantes

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela final da Libertadores. Será a segunda decisão entre os clubes na história da competição. No primeiro encontro, em 1968, os argentinos levaram a melhor e ficaram com o título.

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Para a decisão, Abel Ferreira não poderá contar com o atacante Paulinho. O jogador segue em recuperação de um trauma na panturrilha, sofrido ainda na semifinal, e não voltará a atuar em 2026. Por outro lado, Murilo e Piquerez avançaram nos respectivos processos de recuperação e estarão à disposição para a final.