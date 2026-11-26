De Rondônia a Montevidéu: paixão pelo Palmeiras leva casal a viajar de carro e sem ingressos para final
Miguel e Daniela se conheceram em uma festa, e um chaveiro deu início a uma relação que já dura quase duas décadas; agora, vivem um "momento de tensão" para conseguir ingressos para a decisão deste sábado (28)
E se uma escalação do Palmeiras de 1994 fosse o ponto de partida de uma história de amor? Miguel Monico e Daniela foram convidados para uma festa em Porto Velho (RO) e, entre desconhecidos, deram início a uma trajetória que já soma mais de 18 anos de casamento. Desde o primeiro encontro, o amor pelo alviverde também passou a fazer parte da história dos dois, presente nos momentos que construíram juntos.
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Era uma noite de 2008. Sem encontrar outro lugar para se sentar, Miguel acomodou-se no braço do sofá em que Daniela estava. Os dois começaram a conversar, até que ela reparou em um chaveiro do Palmeiras entre as chaves que ele carregava nas mãos. A paixão em comum logo deu origem à primeira pergunta: "Você é palmeirense?", quis saber Daniela. "Desde criança", respondeu Miguel.
- Ela me falou a escalação inteira do time de 1994, e percebi que realmente conhecia. Aí foi Palmeiras a noite toda. Ela também me contou que o pai era são-paulino, enquanto a mãe era fanática pelo alviverde. E ela foi cooptada pela mãe (risos) - contou Miguel, em entrevista ao Lance!.
O primeiro jogo do casal no estádio aconteceu pouco tempo depois. E não poderia ser em outro cenário: um clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Pacaembu. Para isso, os dois encararam uma viagem de quase 3 mil quilômetros de Porto Velho até São Paulo para assistir ao que Miguel definiu como um "empate horrível".
São quase duas décadas de casamento e uma história que também ganhou capítulos fora de casa. Juntos, Miguel e Daniela passaram a integrar a torcida organizada Palmeiras Porto Velho, que, posteriormente, deu origem à Palmeiras Verde, hoje reconhecida como consulado oficial do clube.
A situação para a final da Libertadores deste sábado (28), no entanto, segue indefinida. O casal tem hotel comprado para Montevidéu, mas segue sem ingresso, ainda na busca de tentar algo no entorno do Centenário horas antes do confronto.
O trajeto até a capital uruguaia será feito de carro, em uma viagem de 1.929 quilômetros. Sem ingressos para a decisão, o casal até considera recorrer aos cambistas, mesmo diante dos preços elevados. Entre a possibilidade de tentar a sorte e a de desistir, Miguel e Daniela decidiram seguir viagem. Seja qual for o resultado final.
Pai, um fusca, amigos e amor pelo Palmeiras
Em 1968, a paixão pelo Palmeiras também levou Gilberto Monico, pai de Miguel, a uma longa viagem até Montevidéu. Ao lado dos irmãos Valter Monico e Carlos Manchine e do amigo José Panza, ele saiu de Garça, no interior de São Paulo, a bordo de um Fusca, para acompanhar uma partida do time alviverde.
A lembrança da viagem, no entanto, não ficou restrita às quatro linhas. No caminho de volta, o grupo parou em um posto de gasolina para almoçar e encontrou torcedores do Independiente. A rivalidade deu lugar à cordialidade, e os argentinos fizeram questão de pagar a conta dos brasileiros, sem deixar de lado algumas provocações bem-humoradas.
- Na volta, paramos em um posto de gasolina para almoçar e encontramos alguns torcedores do Independiente. Eles foram muito amistosos, pagaram tudo para os palmeirenses brasileiros, mas, claro, também tiraram um sarro da gente - recordou.
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