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Flamengo: Veja os pênaltis perdidos por Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique

Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o Rubro-Negro

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 09:09
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Após o empate sem gols com o Estudiantes, mesmo placar do jogo de ida, o Flamengo foi eliminado nos pênaltis por 3 a 2 e deu adeus ao sonho do pentacampeonato. Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro. 

Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o Rubro-Negro.

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Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.

➡️ Paquetá chora após pênalti perdido: 'Falhei quando não podia'

Cobranças de pênalti em Flamengo x Estudiantes

FLAMENGO - PERDEU! ❌ Bruno Henrique

ESTUDIANTES - GOL!Tiago Palacios

FLAMENGO - GOL! ⚽ Léo Pereira

ESTUDIANTES - GOL!Mancuso

FLAMENGO - PERDEU! ❌ Lucas Paquetá

ESTUDIANTES - PERDEU! ❌ Cetré
Cetré escorrega, converte cobrança, mas com duplo toque na bola. Atacante cobrou novamente e chutou para MUITO longe.

FLAMENGO - PERDEU! ❌ Jorginho

ESTUDIANTES - GOL! Sosa

FLAMENGO - GOL! ⚽ Arrascaeta

A grande decisão da Libertadores será disputada no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, entre os argentinos e o Palmeiras, que eliminou o Fluminense na última quarta, também nos pênaltis.

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Jogador do Flamengo ajoelhado em campo durante Flamengo x Estudiantes; outros jogadores ao redor durante a partida.
Lucas Paquetá lamenta lance durante Flamengo x Estudiantes (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Como foi o jogo (0x0)?

Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.

Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.

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