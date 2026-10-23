Flamengo: Veja os pênaltis perdidos por Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique
Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o Rubro-Negro
Após o empate sem gols com o Estudiantes, mesmo placar do jogo de ida, o Flamengo foi eliminado nos pênaltis por 3 a 2 e deu adeus ao sonho do pentacampeonato. Na marca da cal, decepção total para o lado rubro-negro.
Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam em grandes defesas do uruguaio Muslera, herói absoluto no Maracanã. Arrascaeta e Léo Pereira converteram para o Rubro-Negro.
Ainda que Centré tenha perdido, o Estudiantes converteu com Sosa, Mancuso e Tiago Palacios.
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Cobranças de pênalti em Flamengo x Estudiantes
FLAMENGO - PERDEU! ❌ Bruno Henrique
ESTUDIANTES - GOL!⚽ Tiago Palacios
FLAMENGO - GOL! ⚽ Léo Pereira
ESTUDIANTES - GOL!⚽Mancuso
FLAMENGO - PERDEU! ❌ Lucas Paquetá
ESTUDIANTES - PERDEU! ❌ Cetré
Cetré escorrega, converte cobrança, mas com duplo toque na bola. Atacante cobrou novamente e chutou para MUITO longe.
FLAMENGO - PERDEU! ❌ Jorginho
ESTUDIANTES - GOL! ⚽Sosa
FLAMENGO - GOL! ⚽ Arrascaeta
A grande decisão da Libertadores será disputada no dia 28 de novembro, no Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, entre os argentinos e o Palmeiras, que eliminou o Fluminense na última quarta, também nos pênaltis.
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Como foi o jogo (0x0)?
Foi um primeiro tempo abaixo e até mesmo preocupante do Flamengo no Maracanã. Com posse de bola na casa dos 65%, o Rubro-Negro, no entanto, acumulou erros e mostrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Estudiantes, com linhas mais baixas e "espetando" quando tinha espaço. As duas melhores chances da etapa inicial foram dos argentinos, obrigando Rossi a fazer defesas difíceis em chutes de Rojo e Rodríguez para salvar. A melhor chegada do time comandado por Léo Jardim foi com Pedro, que desperdiçou cara a cara com o goleiro Muslera.
Já na volta do intervalo, o Rubro-Negro melhorou consideravelmente e aumentou o volume de jogo. O que demorou para acontecer, saiu com mais facilidade, que foram os cartões amarelos que o árbitro Gustavo Tejera (URU) segurou no primeiro tempo. Após inúmeras faltas, Baltasar Rodríguez foi expulso aos quatro minutos pelo segundo amarelo, e a coisa clareou. O Flamengo, no entanto, pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio. A decisão, então, foi para os pênaltis.
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