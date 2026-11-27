O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) informou nesta sexta-feira (27) que não haverá uma decisão definitiva sobre o caso envolvendo a inscrição de Marcos Rojo na Libertadores de 2026 antes da final da competição, marcada para sábado (28). O processo foi iniciado pelo Estudiantes de La Plata e pelo jogador contra a Conmebol, o Flamengo e o Palmeiras, após a entidade sul-americana rejeitar o pedido de inclusão do zagueiro na lista de inscritos do torneio.

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Em comunicado oficial, o tribunal explicou que o procedimento segue o calendário ordinário, uma vez que as partes não chegaram a um acordo para acelerar o julgamento. Além disso, ainda não existe uma data definida para a realização da audiência. Dessa forma, o caso permanecerá sem uma resolução definitiva após a decisão provisória que permitiu a participação do defensor na semifinal.

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A controvérsia começou em outubro, quando o Estudiantes solicitou à Conmebol a substituição do lesionado Santino Crego por Marcos Rojo. O jogador havia acabado de chegar ao clube argentino após passagem pelo Racing. No dia 14 de outubro, a Comissão Disciplinar da entidade rejeitou o pedido, sob o argumento de que a inscrição havia ocorrido fora do prazo regulamentar. No dia seguinte, a Conmebol manteve o entendimento após uma solicitação de reconsideração.

Estudiantes e Marcos Rojo, então, recorreram ao TAS em 16 de outubro. Entre os pedidos apresentados, estava a concessão de uma medida provisória que permitisse ao zagueiro disputar a semifinal da Libertadores contra o Flamengo e, caso a equipe argentina avançasse, também a decisão do torneio.

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Em 21 de outubro, o tribunal aceitou parcialmente o pedido e autorizou a inclusão do defensor na lista de inscritos. Com isso, Rojo ficou à disposição para enfrentar o Rubro-Negro no confronto de volta da semifinal, disputado no dia 22 de outubro. O Estudiantes venceu por 3 a 2 nos pênaltis.

Flamengo também acionou o TAS

O Flamengo também apresentou um pedido de medidas provisórias ao tribunal. Em 28 de outubro, o clube solicitou que o TAS notificasse sua decisão até 16 de novembro e determinasse o adiamento da final da Libertadores até que o julgamento fosse concluído.

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Entretanto, o Rubro-Negro retirou a solicitação em 1º de novembro. O clube permanece como parte recorrida no procedimento, ao lado do Palmeiras e da Conmebol. Inicialmente, o Fluminense também figurava entre os clubes envolvidos, mas posteriormente se retirou do processo.

No comunicado divulgado nesta sexta-feira, o TAS ressaltou que as medidas provisórias concedidas anteriormente continuam vigentes até a resolução do caso. Assim, Marcos Rojo permanece inscrito na lista de inscritos da Libertadores.

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O tribunal também destacou que o documento divulgado é um resumo não oficial destinado à imprensa e que, nesta fase, não pode antecipar possíveis consequências ou o resultado do procedimento. Juridicamente, apenas o texto da decisão definitiva será vinculante.

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