O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), no Estádio Centenário, palco da final da Libertadores contra o Estudiantes, que acontece neste sábado (28), às 17h (de Brasília). O comandante alviverde destacou, em parte de sua fala, as características da equipe argentina e revelou o que pede aos seus jogadores para a grande decisão.

Ao ser questionado se teria uma palavra à torcida, que tem se locomovido para o Uruguai, Abel Ferreira aproveitou para analisar a equipe do Estudiantes e destacar os pontos fortes do elenco de La Plata. Segundo o treinador Alviverde, o time comandado por Alexander Medina é "plástico" e tem a capacidade de defender em uma linha de quatro ou de cinco jogadores.

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— Uma equipe plástica, que defende com uma linha de quatro, com um ponta, o Burgos, a ajudar. Com uma linha de três volantes. Com um ponta do lado direito a vir por dentro. Um centroavante, dois centroavantes, pelo menos na primeira pressão, fazendo uma linha em função da altura do bloco, fazendo estruturas diferentes, 4-4-2. Acabando em uma zona mais baixa no 5-3-2 — destacou Abel.

Em complemento, Abel Ferreira apontou outras características da equipe argentina e ressaltou a força dos jogadores de frente, como Palacios e o centroavante Carrillo. Além disso, afirmou que o elenco do Palmeiras está preparado e sabe exatamente o que o adversário vai apresentar em campo.

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— Pode jogar com três zagueiros ou com dois zagueiros e um lateral, com o lateral-esquerdo a ajudar por trás. Pode jogar com o Palacios por fora ou por trás do centroavante. Pode jogar com Carrillo e outro centroavante na frente. Estamos preparados para o nosso adversário, sabemos o que o nosso adversário pode fazer — completou o comandante Alviverde.

Por fim, o técnico do Verdão declarou o que considera mais importante para a equipe e revelou o recado passado ao grupo. De acordo com Abel, o time alviverde tem capacidade de executar o que foi treinado, e é exatamente isso que ele espera dos atletas até o apito final.

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— Também sabemos o que, para mim, é mais importante, e é isso que eu peço aos nossos jogadores. A capacidade que nós temos de fazer aquilo que nos propusemos a fazer, e é só isso que eu quero que os meus jogadores façam amanhã do primeiro ao último segundo — finalizou.

Final entre Palmeiras e Estudiantes

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado (28), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela final da Libertadores. Será a segunda decisão entre os clubes na história da competição. No primeiro encontro, em 1968, os argentinos levaram a melhor e ficaram com o título.

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Para a decisão, Abel Ferreira não poderá contar com o atacante Paulinho. O jogador segue em recuperação de um trauma na panturrilha, sofrido ainda na semifinal, e não voltará a atuar em 2026. Por outro lado, Murilo e Piquerez avançaram nos respectivos processos de recuperação e estarão à disposição para a final.

Abel Ferreira e Gustavo Gómezdurante entrevista coletiva nesta sexta-feira (27) - (Foto: Vitor Palhares / Lance!)



