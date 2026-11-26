Presidente do Palmeiras, Leila Pereira concedeu entrevista no hotel onde o clube se hospeda em Montevidéu, no Uruguai, antes da decisão da Copa Libertadores contra o Estudiantes. Em uma conversa de cerca de 30 minutos, a mandatária fez um balanço da atual temporada do Alviverde, das mudanças realizadas internamente desde a derrota para o Flamengo em 2025 e comentou sobre algumas decisões à frente do comando da instituição, como a contratação de Paulinho.

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– Olha, a gente tem que sempre refletir no momento em que as coisas acontecem. Lá atrás, quando contratamos, Paulinho era um jogador que eu já gostaria de ter contratado quando foi para o Atlético. Era um desejo antigo do Palmeiras – comentou a mandatária.

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– O Paulinho passou pela avaliação do nosso departamento médico. Naquela época, todos queriam a contratação dele, mas eu não o contratei porque a torcida pediu, e sim porque o departamento de futebol achou necessário – prosseguiu.

– Infelizmente, depois de contratá-lo, ele teve que operar novamente. Foi a mesma cirurgia, mas com uma técnica diferente. Demorou muito tempo para se recuperar e, depois, teve outra lesão – ressalta.

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Leila em Montevidéu fala à imprensa (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Leila ainda ressaltou que o Palmeiras conta com Paulinho para a temporada de 2027, mas sabe que o futuro do atleta é incerto.

– O futuro é incerto. Esperamos poder contar com ele em 2027, mas eu não tenho previsão de futebol. Ele tem contrato, e o Palmeiras vai honrar o compromisso. O que tenho para dizer hoje é: no momento em que o contratei, ele era a melhor opção – avaliou.

Ano perdido se perder a Libertadores?

Ao falar sobre a final da Libertadores, Leila ressaltou que a temporada de 2027 do Palmeiras é muito positiva, independente dos resultados que vierem nas decisões.

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– A minha avaliação é muito positiva. É óbvio que a gente trabalha, e todo o nosso esforço é voltado para a conquista de títulos. Sei que o torcedor mais espera são os títulos. Mas, na minha cabeça, analiso o trabalho como um todo e sei que nem sempre é possível conquistar todos os títulos – explica a presidente do Palmeiras.

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– Nós estamos preparados para vencer. Mas, se não vierem os resultados que esperamos, não acharei que foi um ano perdido – pondera Leila.

O mandatária ainda ressalta que em sua gestão o Palmeiras chegou a quatro semifinais e duas finais de Libertadores.

– Eu não achei o ano passado perdido. Ser vice-campeão não é uma derrota. Chegar à final é uma vitória – destaca Leila.

Virada de chave em 2026?

Leila ainda destacou a virada de chave na temporada do Palmeiras e destacou que não interfere no trabalho de Abel Ferreira.

– Eu estou diariamente na academia de futebol, não falo diariamente com meu treinador, mas falo com o Anderson Barros. Seria ridículo pra mim falar pro Abel Ferreira, maior técnico do Palmeiras, o que ele tem que fazer. E eu não sou ridícula – disse.

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– Não mudou nada, a presidente é a mesma, o técnico é o mesmo. Viram alguns jogadores a pedido do meu treinador, mas o trabalho é o mesmo. É impossível ganhar sempre – destacou Leila.