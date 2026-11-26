O Palmeiras está novamente na final da Libertadores. O confronto com o Estudiantes, neste sábado (28), marca a quarta decisão do clube na década. Até chegar à final, a equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação, superou duas eliminatórias nos pênaltis e teve como protagonistas Carlos Miguel e Gustavo Gómez, no sistema defensivo, e Flaco López, no comando do ataque.

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Ainda na fase de grupos, o Palmeiras somou 11 pontos, em uma campanha que incluiu uma derrota como mandante no Nubank Parque. O resultado fez a equipe terminar na segunda colocação da chave, atrás justamente do Cerro Porteño, adversário nas oitavas de final.

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O Palmeiras voltou a apresentar dificuldades como mandante no confronto com os paraguaios. No jogo de ida das oitavas de final, empatou por 1 a 1. Na volta, porém, venceu por placar mínimo, com gol de cabeça de Gustavo Gómez, e garantiu a classificação.

Nas quartas de final e na semifinal, Carlos Miguel foi o principal destaque. As duas classificações foram decididas nas cobranças de pênaltis, com participação decisiva do goleiro, contratado justamente para reforçar a equipe em momentos como esses. Diante da LDU, em Quito, defendeu duas cobranças. Contra o Fluminense, voltou a aparecer e pegou mais um pênalti.

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Flaco López mantém o ritmo no ataque

Se Gustavo Gómez e Carlos Miguel foram os pilares defensivos que conduziram o Palmeiras a mais uma final de Libertadores, Flaco López assumiu o protagonismo no setor ofensivo. O argentino participou diretamente de sete dos 17 gols marcados pelo clube na atual edição do torneio.

Entre eles, estão gols decisivos contra o Cerro Porteño, nas oitavas de final, e o Fluminense, na semifinal. Além de ser o principal goleador do Palmeiras na Libertadores, Flaco também lidera a artilharia da equipe na temporada, repetindo o desempenho de 2025.

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Participações de Flaco em gols

1ª rodada fase de grupos: Junior Barranquilla 1 x 1 Palmeiras - assistência 2ª rodada fase de grupos: Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal - gol 4ª rodada fase de grupos: Palmeiras 2 x 0 Sporting Cristal - gol 6ª rodada fase de grupos: Palmeiras 4 x 1 Junior Barranquilla - 2 assistências Oitavas (ida): Palmeiras 1 x 1 Cerro Porteño - gol Semifinal (ida): Fluminense 1 x 2 Palmeiras - gol